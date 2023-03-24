https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860415665.html

Россияне зимой стали в два раза активнее ездить в Турцию

Россияне зимой стали в два раза активнее ездить в Турцию - РИА Новости, 24.03.2023

Россияне зимой стали в два раза активнее ездить в Турцию

Число посетивших Турцию российских туристов за первые два месяца 2023 года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило министерство... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:30

2023-03-24T16:30

2023-03-24T16:46

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

турция

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_0:149:3123:1906_1920x0_80_0_0_a36fcc8ace597388f6026720aaa89550.jpg

СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Число посетивших Турцию российских туристов за первые два месяца 2023 года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило министерство туризма Турции в пятницу. Согласно опубликованной ведомством статистике, за январь-февраль Турция приняла более 3,87 миллионов иностранцев. Показатель превышает на 37 процентов данные за тот же период 2022 года. "Больше всего гостей в нашу страну за два месяца прибыли из России — рост составил 105,99 процента. Всего из РФ приехали 507 тысяч 513 граждан", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. На втором месте граждане Болгарии, за ними следуют Германия, Иран и Грузия.

https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859255208.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море