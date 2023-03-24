https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860415665.html
Россияне зимой стали в два раза активнее ездить в Турцию
Россияне зимой стали в два раза активнее ездить в Турцию - РИА Новости, 24.03.2023
Россияне зимой стали в два раза активнее ездить в Турцию
Число посетивших Турцию российских туристов за первые два месяца 2023 года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило министерство... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:30
2023-03-24T16:30
2023-03-24T16:46
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СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Число посетивших Турцию российских туристов за первые два месяца 2023 года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило министерство туризма Турции в пятницу. Согласно опубликованной ведомством статистике, за январь-февраль Турция приняла более 3,87 миллионов иностранцев. Показатель превышает на 37 процентов данные за тот же период 2022 года. "Больше всего гостей в нашу страну за два месяца прибыли из России — рост составил 105,99 процента. Всего из РФ приехали 507 тысяч 513 граждан", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. На втором месте граждане Болгарии, за ними следуют Германия, Иран и Грузия.
https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859255208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне зимой стали в два раза активнее ездить в Турцию
Число посетивших Турцию туристов из России за январь-февраль увеличилось вдвое
СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Число посетивших Турцию российских туристов за первые два месяца 2023 года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило министерство туризма Турции в пятницу.
Согласно опубликованной ведомством статистике, за январь-февраль Турция приняла более 3,87 миллионов иностранцев. Показатель превышает на 37 процентов данные за тот же период 2022 года.
"Больше всего гостей в нашу страну за два месяца прибыли из России — рост составил 105,99 процента. Всего из РФ приехали 507 тысяч 513 граждан", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
На втором месте граждане Болгарии, за ними следуют Германия, Иран и Грузия.
Россияне начали раскупать путевки в Турцию на весну и лето