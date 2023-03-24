https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860271052.html

Претендент на пост главы Турции назвал расширение НАТО на восток угрозой

Претендент на пост главы Турции назвал расширение НАТО на восток угрозой - РИА Новости, 24.03.2023

Претендент на пост главы Турции назвал расширение НАТО на восток угрозой

Россия является передовым союзником Турции, расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, заявил РИА Новости претендент на пост президента... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:17

2023-03-24T09:17

2023-03-24T09:17

в мире

турция

россия

украина

догу перинчек

нато

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Россия является передовым союзником Турции, расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, заявил РИА Новости претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек. Перинчек ранее подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей. "Российская Федерация в настоящее время является передовым союзником Турции. Борьба против американского империализма и его пешек на Украине - это также борьба Турции. Поскольку расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, мы будем вместе с Россией на украинском фронте", - сказал Перинчек. По словам политика, в случае прихода к власти, он будет обеспечивать солидарность с Россией в Восточном Средиземноморье. "На протяжении многих лет Россия является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Экономики России и Турции дополняют друг друга. Энергетическая безопасность Турции находится в России. Поэтому мы будем укреплять наши экономические связи с Россией", - подчеркнул он. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. В настоящее время членов партии более 50 тысяч.

https://ria.ru/20230322/erdogan-1859918841.html

https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860254946.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, россия, украина, догу перинчек, нато