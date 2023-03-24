https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860247179.html

Претендент на пост президента Турции пообещал вывести страну из НАТО

Претендент на пост президента Турции пообещал вывести страну из НАТО - РИА Новости, 24.03.2023

Претендент на пост президента Турции пообещал вывести страну из НАТО

Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил РИА Новости, что в случае его прихода к власти Турция выйдет из НАТО, так как... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T03:05

2023-03-24T03:05

2023-03-24T03:12

турция

россия

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догу перинчек

нато

в мире

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил РИА Новости, что в случае его прихода к власти Турция выйдет из НАТО, так как альянс представляет угрозу для страны. Перинчек ранее подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей. "Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции", – сказал он. "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч.

https://ria.ru/20230323/nato-1860152061.html

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