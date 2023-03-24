https://ria.ru/20230324/tuberkulez-1859780329.html

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2023

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность о проблеме туберкулеза и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T02:01

2023-03-24T02:01

2023-03-24T02:01

справки

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бразилия

китай

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туберкулез

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Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность о проблеме туберкулеза и мобилизации усилий по ликвидации глобальной эпидемии этого заболевания.Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выборы даты 24 марта был обусловлен тем, что в этот день в 1882 году доктор Роберт Кохбыла открыл бактерию, вызывающую туберкулез – палочку Коха.С 1998 года мероприятие получило официальную поддержку ООН.ВОЗ ежегодно определяет тему Всемирного дня борьбы с туберкулезом.В 2023 году он пройдет под лозунгом "Да! Мы можем ликвидировать туберкулез!". Он призван привлечь политическую поддержку на высоком уровне, мобилизовать финансовые ресурсы, а также способствовать ускоренной реализации рекомендаций ВОЗ, внедрению инноваций, активизации действий и многосекторальному сотрудничеству в целях борьбы с эпидемией туберкулеза. В сентябре 2023 года в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет Совещание высокого уровня по проблеме туберкулеза с участием глав государств.Туберкулез (tuberculosis; лат. tuberculum бугорок + -osis) – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями туберкулеза. В зависимости от очага поражения выделяют туберкулез органов дыхания, туберкулез кожи, периферических лимф, узлов, костей и суставов, мочеполовой системы, абдоминальный туберкулез и др. Микобактерии туберкулеза попадают в организм через верхние дыхательные пути, иногда через слизистую и поврежденную кожу. Наиболее часто встречается туберкулез легких, внутригрудных лимф, узлов, бронхов и плевры. Основным источником возбудителя является человек, больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для инфицирования достаточно вдохнуть лишь незначительное количество этих бактерий. Иногда заражение происходит через бытовые предметы, очень редко – через пищу, а точнее, молочные и мясные продукты от животных, больных туберкулезом. Бактерия туберкулеза выживает и в снегу, и в земле, ей не страшны ни спирт, ни кислоты. В жидкой среде она выживает до полугода, в высохшем состоянии может выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприятную среду. Погибает она от воздействия высоких температур и контакта с хлорсодержащими веществами. Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, употребление табака, алкоголя, наркотиков, неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох выступил с заявлением об открытии микобактерии туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, день 24 марта также стал считаться днем рождения фтизиатрии – науки о туберкулезе. 17 октября 1920 года представители 31 страны основали Международный союз борьбы с туберкулезом (ныне – Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких). В 1919 году микробиолог Альбер Кальметт и ветеринарный врач Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза для противотуберкулезной вакцинации людей, который получил название бациллы Кальметта-Герена (Bacilles Calmette Gueri BCG или БЦЖ). Впервые вакцина БЦЖ была введена новорожденному в 1921 году.До настоящего времени она остается единственной эффективной вакциной против туберкулеза. В 1943 году американский биохимик Зельман Ваксман совместно с коллегой Альбертом Шацем получил стрептомицин – первый противомикробный препарат, который оказывал губительное действие на микобактерии туберкулеза.С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была разработана стратегия Directly Observed Treatment, Short-course – DOTS (лечение под непосредственным наблюдением, коротким курсом) по своевременному выявлению и лечению больных, наиболее опасных для окружающих, во всем мире. В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких разработали особую стратегию "Остановить туберкулез". В мае 2014 года Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила Глобальную стратегию по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза на период до 2035 года. Она является планом снижения в странах заболеваемости на 80%, смертности на 90% и устранения огромных издержек для домашних хозяйств, затронутых туберкулезом, к 2030 году. В сентябре 2015 года в резолюции Генассамблеи ООН были приняты новые глобальные Цели в области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. Одна из целей – положить конец эпидемии туберкулеза. В октябре 2018 года была принята Политическая декларация заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с туберкулезом. Документом подтверждено обязательство к 2030 году положить конец эпидемии туберкулеза во всем мире согласно ЦУР, а также активизация инвестиций и инноваций в целях скорейшей ликвидации этого заболевания. Негативное влияние пандемии COVID-19 на борьбу с туберкулезом высветило срочную необходимость принятия усилий по разработке вакцин от болезни. При этом несмотря на обязательства по ликвидации туберкулеза к 2030 году, признаков замедления эпидемии нет. Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. Он также остается самой смертоносной инфекцией в мире. Каждый день от него умирает свыше четырех тысяч человек, почти 30 тысяч человек заболевают. В 2021 году 10,6 миллиона человек заболели туберкулезом, 1,6 миллиона скончались от него.Около одной трети населения мира инфицировано бактерией туберкулеза.Он встречается повсеместно. При этом, согласно Глобальному докладу ВОЗ о туберкулезе (2022), 30 стран несут наиболее тяжелое бремя заболевания. Это Ангола, Бангладеш, Бразилия, ЦАР, Китай, Конго, КНДР, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Габон, Индия, Индонезия, Кения, Лесото, Либерия, Монголия, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Сьерра-Леоне, ЮАР, Таиланд, Уганда, Танзания, Вьетнам и Замбия. Из них наибольший охват лечением в 2021 году обеспечили Бангладеш, Бразилия, Китай, Уганда и Замбия. В 2018-2021 годы лечение от туберкулеза прошли 26,3 миллиона человек, что по-прежнему гораздо меньше целевого показателя в 40 миллионов. В докладе отмечается сокращение мировых расходов на оказание основных видов противотуберкулезной помощи с шести миллиардов долларов в 2019 году до 5,4 миллиардов в 2021 году.Россия в 2021 году впервые за последние 22 года не вошла в список стран с высоким бременем туберкулеза и была признана ВОЗ мировым лидером в борьбе с этим заболеванием. В 2021 году было зарегистрировано 45,4 тысячи новых случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 31,1 на 100 тысяч населения. За последние пять лет заболеваемость туберкулезом снизилась в России на 42%, а смертность – на 30%.Многие страны используют российские схемы диагностики и лечения туберкулеза.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, бангладеш, бразилия, китай, воз, оон, генеральная ассамблея оон, туберкулез, всемирный день борьбы с туберкулезом