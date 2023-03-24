https://ria.ru/20230324/trevoga-1860490551.html

На юге Украины объявили воздушную тревогу

На юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023

На юге Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Одесской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:51

2023-03-24T18:51

2023-03-24T18:51

специальная военная операция на украине

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николаевская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Одесской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 18.35 по Москве. Кроме того, сообщается о тревоге в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

николаевская область

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в мире, украина, николаевская область, москва, вооруженные силы рф