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Районы Красноярского края к пожароопасному сезону получили новые трактора - РИА Новости, 24.03.2023
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Краснодарский край
 
09:35 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/traktora-1860278110.html
Районы Красноярского края к пожароопасному сезону получили новые трактора
Районы Красноярского края к пожароопасному сезону получили новые трактора - РИА Новости, 24.03.2023
Районы Красноярского края к пожароопасному сезону получили новые трактора
Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главам территорий ключи от 39 тракторов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:35
2023-03-24T09:35
краснодарский край
краснодарский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главам территорий ключи от 39 тракторов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Сегодня губернатор Александр Усс вручил главам территорий ключи от 39 тракторов. Специализированную технику в рамках губернаторской программы "Чистый край" получили 20 районов. В ближайшее время еще 19 тракторов, а также навесного и прицепного оборудования к этой технике поступит в распоряжение районов", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что власти на протяжении нескольких лет наращивают парк техники и перевооружают службы, отвечающие за профилактику и борьбу с пожарами в лесах. "События мая прошлого года показали, что спецтехника должна быть в распоряжении и у сельских поселений. Особенно у тех, которые удалены от пожарных частей. Поэтому проект "Чистый край" продолжается. Я поручил правительству края увеличить финансирование программы в текущем году, а также продолжить ее в 2024 году и последующих годах", - сказал Усс. Подобная мера поддержки муниципальных образований края заработала в 2022 году. Раньше таких программ в регионе не было. Первая партия спецтехники - 100 комплектов - поступила в сельсоветы осенью 2022 года. Каждый трактор "Беларус" оснащен набором навесного и прицепного оборудования, с помощью которого можно убирать бытовой мусор, косить траву, чистить дороги. Особенно важно то, что в преддверии пожароопасного сезона, наличие собственного трактора позволит муниципалитету заниматься опашкой населенных пунктов и участвовать в тушении пожаров без привлечения техники со стороны. Сейчас у сельсоветов – участников программы "Чистый край" гораздо больше возможностей вовремя провести подготовку и оперативно реагировать на возникающие угрозы.
https://ria.ru/20230323/zemlya-1860123342.html
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краснодарский край, александр усс
Краснодарский край, Краснодарский край, Александр Усс

Районы Красноярского края к пожароопасному сезону получили новые трактора

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкТрактор в поле
Трактор в поле - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Трактор в поле. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главам территорий ключи от 39 тракторов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Сегодня губернатор Александр Усс вручил главам территорий ключи от 39 тракторов. Специализированную технику в рамках губернаторской программы "Чистый край" получили 20 районов. В ближайшее время еще 19 тракторов, а также навесного и прицепного оборудования к этой технике поступит в распоряжение районов", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что власти на протяжении нескольких лет наращивают парк техники и перевооружают службы, отвечающие за профилактику и борьбу с пожарами в лесах.
"События мая прошлого года показали, что спецтехника должна быть в распоряжении и у сельских поселений. Особенно у тех, которые удалены от пожарных частей. Поэтому проект "Чистый край" продолжается. Я поручил правительству края увеличить финансирование программы в текущем году, а также продолжить ее в 2024 году и последующих годах", - сказал Усс.
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Подобная мера поддержки муниципальных образований края заработала в 2022 году. Раньше таких программ в регионе не было. Первая партия спецтехники - 100 комплектов - поступила в сельсоветы осенью 2022 года.
Каждый трактор "Беларус" оснащен набором навесного и прицепного оборудования, с помощью которого можно убирать бытовой мусор, косить траву, чистить дороги. Особенно важно то, что в преддверии пожароопасного сезона, наличие собственного трактора позволит муниципалитету заниматься опашкой населенных пунктов и участвовать в тушении пожаров без привлечения техники со стороны. Сейчас у сельсоветов – участников программы "Чистый край" гораздо больше возможностей вовремя провести подготовку и оперативно реагировать на возникающие угрозы.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАлександр Усс
 
 
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