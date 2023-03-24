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В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2023
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15:07 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/tinkoff-1860405289.html
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2023
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой
Мобильное приложение "Тинькофф банк" работает со сбоями: совершить перевод в мобильном приложении банка не получается - появляется сообщение об ошибке, убедился РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:07
2023-03-24T15:07
экономика
технологии
тинькофф. кредитные системы
интеррос
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мобильное приложение "Тинькофф банк" работает со сбоями: совершить перевод в мобильном приложении банка не получается - появляется сообщение об ошибке, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке совершить с помощью этого приложения перевод с карты "Тинькофф банка" перевод не совершается, а приложение выдает ошибку. "Что-то пошло не так. Попробуйте позже", - говорится в уведомлении. "Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.
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экономика, технологии, тинькофф. кредитные системы, интеррос, россия
Экономика, Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы, Интеррос, Россия
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

В мобильном приложении "Тинькофф банка" из-за сбоя не работает совершение переводов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Tinkoff Bank
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип Tinkoff Bank. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мобильное приложение "Тинькофф банк" работает со сбоями: совершить перевод в мобильном приложении банка не получается - появляется сообщение об ошибке, убедился корреспондент РИА Новости.
При попытке совершить с помощью этого приложения перевод с карты "Тинькофф банка" перевод не совершается, а приложение выдает ошибку. "Что-то пошло не так. Попробуйте позже", - говорится в уведомлении.
"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.
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