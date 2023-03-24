https://ria.ru/20230324/tinkoff-1860405289.html

В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2023

В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

Мобильное приложение "Тинькофф банк" работает со сбоями: совершить перевод в мобильном приложении банка не получается - появляется сообщение об ошибке, убедился РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:07

2023-03-24T15:07

2023-03-24T15:07

экономика

технологии

тинькофф. кредитные системы

интеррос

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мобильное приложение "Тинькофф банк" работает со сбоями: совершить перевод в мобильном приложении банка не получается - появляется сообщение об ошибке, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке совершить с помощью этого приложения перевод с карты "Тинькофф банка" перевод не совершается, а приложение выдает ошибку. "Что-то пошло не так. Попробуйте позже", - говорится в уведомлении. "Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.

https://ria.ru/20230324/raiffeisen-1860315999.html

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экономика, технологии, тинькофф. кредитные системы, интеррос, россия