https://ria.ru/20230324/teatry-1860486115.html

В новых регионах восстановят сотни театров, музеев, концертных залов

В новых регионах восстановят сотни театров, музеев, концертных залов - РИА Новости, 24.03.2023

В новых регионах восстановят сотни театров, музеев, концертных залов

Сотни театров, музеев, концертных залов, библиотек будут восстановлены в новых российских регионах, мероприятия в них планируется провести уже в этом году,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:35

2023-03-24T18:35

2023-03-24T19:34

культура

россия

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михаил мишустин

владимир путин

культура

новости культуры

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотни театров, музеев, концертных залов, библиотек будут восстановлены в новых российских регионах, мероприятия в них планируется провести уже в этом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Как отмечал в своем послании президент (России Владимир Путин), развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в наших новых регионах, где потребуется восстановить и оборудовать сотни театров, музеев, концертных залов, библиотек. Тем более что в этом году планируется провести там десятки интересных выставок, концертов, спектаклей", - сказал Мишустин на вручении премий правительства РФ в области культуры за 2022 год. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов.

https://ria.ru/20230221/priznanie-1853335940.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, владимир путин, культура, новости культуры