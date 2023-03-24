https://ria.ru/20230324/tanki-1860462339.html

Германия передала Украине три инженерных танка Dachs и 70 пулеметов

Германия передала Украине три инженерных танка Dachs и 70 пулеметов - РИА Новости, 24.03.2023

Германия передала Украине три инженерных танка Dachs и 70 пулеметов

Германия за неделю поставила Украине три инженерных машины Dachs, 70 пулеметов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder, следует из обновленного списка на... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:15

2023-03-24T17:15

2023-03-24T17:18

в мире

украина

борис писториус

германия

нато

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине три инженерных машины Dachs, 70 пулеметов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка трех инженерных танков Dachs и 70 пулеметов MG3, которые могут быть установлены на упомянутых бронеэкскаваторах, а также танках Leopard 2 и БМП Marder. К последним двум Берлин также отправил запчасти. Помимо этого, за неделю на Украину было поставлено 30 сенсоров для дронов. Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами уже в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230228/pvo-1854929836.html

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в мире, украина, борис писториус, германия, нато