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В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями

В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями - РИА Новости, 24.03.2023

В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями

Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает издание The Phuket News. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:52

2023-03-24T18:52

2023-03-24T18:52

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает издание The Phuket News.Речь идет о нарушении закона иностранцами и о преступлениях против зарубежных гостей. Особое внимание уделят нелегальному пребыванию туристов в стране после истечения визы.О старте кампании по борьбе с затрагивающим туризм криминалом объявил заместитель начальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг.Правоохранители выделили десять типов туристических преступлений, среди которых нарушение визового режима и другие проступки, затрагивающие все аспекты турбизнеса по всей стране.

https://ria.ru/20230323/turisty-1859957334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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