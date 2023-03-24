https://ria.ru/20230324/tailand-1860412860.html
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями - РИА Новости, 24.03.2023
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями
Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает издание The Phuket News. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:52
2023-03-24T18:52
2023-03-24T18:52
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
туристы
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает издание The Phuket News.Речь идет о нарушении закона иностранцами и о преступлениях против зарубежных гостей. Особое внимание уделят нелегальному пребыванию туристов в стране после истечения визы.О старте кампании по борьбе с затрагивающим туризм криминалом объявил заместитель начальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг.Правоохранители выделили десять типов туристических преступлений, среди которых нарушение визового режима и другие проступки, затрагивающие все аспекты турбизнеса по всей стране.
https://ria.ru/20230323/turisty-1859957334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, туристы
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями
Полиция Таиланда усилит меры по борьбе с преступлениями в сфере туризма
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает
издание The Phuket News.
Речь идет о нарушении закона иностранцами и о преступлениях против зарубежных гостей. Особое внимание уделят нелегальному пребыванию туристов в стране после истечения визы.
О старте кампании по борьбе с затрагивающим туризм криминалом объявил заместитель начальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг.
Правоохранители выделили десять типов туристических преступлений, среди которых нарушение визового режима и другие проступки, затрагивающие все аспекты турбизнеса по всей стране.
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