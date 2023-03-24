Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:52 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/tailand-1860412860.html
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями - РИА Новости, 24.03.2023
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями
Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает издание The Phuket News. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:52
2023-03-24T18:52
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает издание The Phuket News.Речь идет о нарушении закона иностранцами и о преступлениях против зарубежных гостей. Особое внимание уделят нелегальному пребыванию туристов в стране после истечения визы.О старте кампании по борьбе с затрагивающим туризм криминалом объявил заместитель начальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг.Правоохранители выделили десять типов туристических преступлений, среди которых нарушение визового режима и другие проступки, затрагивающие все аспекты турбизнеса по всей стране.
https://ria.ru/20230323/turisty-1859957334.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, туристы
В Таиланде ужесточают борьбу с туристами-нарушителями

Полиция Таиланда усилит меры по борьбе с преступлениями в сфере туризма

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с преступлениями в сфере туризма и гостеприимства, сообщает издание The Phuket News.
Речь идет о нарушении закона иностранцами и о преступлениях против зарубежных гостей. Особое внимание уделят нелегальному пребыванию туристов в стране после истечения визы.
О старте кампании по борьбе с затрагивающим туризм криминалом объявил заместитель начальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг.
Правоохранители выделили десять типов туристических преступлений, среди которых нарушение визового режима и другие проступки, затрагивающие все аспекты турбизнеса по всей стране.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях
23 марта, 09:48
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала