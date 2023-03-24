https://ria.ru/20230324/stavka-1860334719.html

Нацбанк Белоруссии с 3 апреля снизит ставку рефинансирования

Нацбанк Белоруссии с 3 апреля снизит ставку рефинансирования - РИА Новости, 24.03.2023

Нацбанк Белоруссии с 3 апреля снизит ставку рефинансирования

Нацбанк Белоруссии сообщил, что с 3 апреля снизит ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:17

2023-03-24T12:17

2023-03-24T13:02

экономика

белоруссия

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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Нацбанк Белоруссии сообщил, что с 3 апреля снизит ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых."С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10% до 9,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике", - говорится в сообщении на сайте регулятора.В предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась с 1 марта - с 11,5% до 11%.Регулятор пояснил решение тем, что "инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться". "В январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.Ставка рефинансирования в Белоруссии также снижалась с 23 января - до 11,5% с 12% годовых. До этого ставка изменялась лишь весной прошлого года: с 1 марта 2022 года она была повышена до 12% с 9,25% годовых на фоне резкого обострения геополитической ситуации и западных санкций, введенных из-за российских действий на Украине.В январе первый заместитель председателя правления Национального банка республики Сергей Калечиц отмечал, что среднее значение ставки рефинансирования в 2023 году прогнозируется на уровне около 10–11% годовых.

https://ria.ru/20230321/rezervy-1859567783.html

https://ria.ru/20230317/stavka-1858575664.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия