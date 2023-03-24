https://ria.ru/20230324/stambul-1860301393.html

Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле Стамбула

Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле Стамбула - РИА Новости, 24.03.2023

Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле Стамбула

Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:26

2023-03-24T11:26

2023-03-24T11:26

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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии. В пятницу агентство IHA передало информацию о как минимум двух погибших в результате пожара в семиэтажном отеле на востоке Стамбула, еще двое пострадали. Причины происшествия устанавливаются. "Обращений от россиян не было", - уточнили в генконсульстве.

https://ria.ru/20230324/stambul-1860279201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, отели, происшествия