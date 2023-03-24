https://ria.ru/20230324/stambul-1860301393.html
Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле Стамбула
Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле Стамбула - РИА Новости, 24.03.2023
Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле Стамбула
Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:26
2023-03-24T11:26
2023-03-24T11:26
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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии. В пятницу агентство IHA передало информацию о как минимум двух погибших в результате пожара в семиэтажном отеле на востоке Стамбула, еще двое пострадали. Причины происшествия устанавливаются. "Обращений от россиян не было", - уточнили в генконсульстве.
https://ria.ru/20230324/stambul-1860279201.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, отели, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул, Отели, Происшествия
Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле Стамбула
Генконсульство Стамбула: россияне не обращались в связи с пожаром в местном отеле
СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
В пятницу агентство IHA передало информацию о как минимум двух погибших в результате пожара в семиэтажном отеле на востоке Стамбула, еще двое пострадали. Причины происшествия устанавливаются.
"Обращений от россиян не было", - уточнили в генконсульстве.
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека