https://ria.ru/20230324/ssha-1860280613.html
В США ответили на критику Китая действий в Южно-Китайском море
В США ответили на критику Китая действий в Южно-Китайском море - РИА Новости, 24.03.2023
В США ответили на критику Китая действий в Южно-Китайском море
Военные США в ответ на критику со стороны Китая по поводу повторного прохода американского эсминца USS Milius в акватории островов Сиша в Южно-Китайском море,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:43
2023-03-24T09:43
2023-03-24T09:43
в мире
китай
сша
южно-китайское море
постоянная палата третейского суда
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военные США в ответ на критику со стороны Китая по поводу повторного прохода американского эсминца USS Milius в акватории островов Сиша в Южно-Китайском море, заявили, что корабль действовал в соответствии с международным правом, сообщается в заявлении командования седьмого флота ВМС США. "Двадцать четвертого марта ракетный эсминец типа USS Milius отстаивал свои права и свободу судоходства в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом ... США будут продолжать защищать права и свободы на море, гарантированные для всех. Ни один член международного сообщества не должен подвергаться запугиванию или принуждению к отказу от своих прав и свобод", - говорится в заявлении. Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и безопасности Китая, Пекин потребовал от Вашингтона прекратить подобные провокации. В четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что 23 марта эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию этих островов. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20230322/vizit-1859744398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море, Постоянная палата третейского суда
В США ответили на критику Китая действий в Южно-Китайском море
США в ответ на критику Китая: действия эсминца Milius соответствовали международному праву
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военные США в ответ на критику со стороны Китая по поводу повторного прохода американского эсминца USS Milius в акватории островов Сиша в Южно-Китайском море, заявили, что корабль действовал в соответствии с международным правом, сообщается в заявлении командования седьмого флота ВМС США.
"Двадцать четвертого марта ракетный эсминец типа USS Milius отстаивал свои права и свободу судоходства в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом ... США будут продолжать защищать права и свободы на море, гарантированные для всех. Ни один член международного сообщества не должен подвергаться запугиванию или принуждению к отказу от своих прав и свобод", - говорится в заявлении.
Россия и Китай могут бросить вызов США, пишут западные СМИ
Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и безопасности Китая, Пекин
потребовал от Вашингтона
прекратить подобные провокации. В четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что 23 марта эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию этих островов.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам
, Бруней
, Малайзия
и Филиппины
.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге
в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда
в Гааге, не признает и не принимает его.
Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ