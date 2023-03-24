https://ria.ru/20230324/ssha-1860280613.html

В США ответили на критику Китая действий в Южно-Китайском море

В США ответили на критику Китая действий в Южно-Китайском море - РИА Новости, 24.03.2023

В США ответили на критику Китая действий в Южно-Китайском море

Военные США в ответ на критику со стороны Китая по поводу повторного прохода американского эсминца USS Milius в акватории островов Сиша в Южно-Китайском море,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:43

2023-03-24T09:43

2023-03-24T09:43

в мире

китай

сша

южно-китайское море

постоянная палата третейского суда

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военные США в ответ на критику со стороны Китая по поводу повторного прохода американского эсминца USS Milius в акватории островов Сиша в Южно-Китайском море, заявили, что корабль действовал в соответствии с международным правом, сообщается в заявлении командования седьмого флота ВМС США. "Двадцать четвертого марта ракетный эсминец типа USS Milius отстаивал свои права и свободу судоходства в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом ... США будут продолжать защищать права и свободы на море, гарантированные для всех. Ни один член международного сообщества не должен подвергаться запугиванию или принуждению к отказу от своих прав и свобод", - говорится в заявлении. Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и безопасности Китая, Пекин потребовал от Вашингтона прекратить подобные провокации. В четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что 23 марта эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию этих островов. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20230322/vizit-1859744398.html

https://ria.ru/20230320/amerika-1859057871.html

китай

сша

южно-китайское море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда