https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860391641.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:35

2023-03-24T14:35

2023-03-24T14:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

херсонская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860398333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3895dbb74c312f7d406923816c0d2cc2.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях ВСУ и сбитых дронах Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. 2023-03-24T14:35 true PT3M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, херсонская область , украина