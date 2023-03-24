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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 24.03.2023 (обновлено: 14:53 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860391641.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:35
2023-03-24T14:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
херсонская область
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область
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Минобороны РФ о потерях ВСУ и сбитых дронах
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Херсонская область , Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 40 военных на Херсонском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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