https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860391255.html
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками - РИА Новости, 24.03.2023
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками
Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:35
2023-03-24T14:35
2023-03-24T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860394655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками
Минобороны: российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области