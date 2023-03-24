https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860391255.html

Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками

Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками - РИА Новости, 24.03.2023

Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками

Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:35

2023-03-24T14:35

2023-03-24T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

одесская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_788f730214289577ecae4b8771916056.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860394655.html

россия

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, одесская область, вооруженные силы украины