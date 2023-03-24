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Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 24.03.2023 (обновлено: 14:42 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860391255.html
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками - РИА Новости, 24.03.2023
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками
Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:35
2023-03-24T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
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безопасность, россия, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками

Минобороны: российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
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