https://ria.ru/20230324/spetsialisty-1860260333.html
Медведев призвал уничтожать доставляемых на Украину военных специалистов
Медведев призвал уничтожать доставляемых на Украину военных специалистов - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев призвал уничтожать доставляемых на Украину военных специалистов
Западные военные специалисты, сопровождающие передаваемое Украине оружие, становятся законной целью для российской армии, заявил зампред Совета безопасности... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:06
2023-03-24T08:06
2023-03-24T10:21
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
украина
россия
нато
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Западные военные специалисты, сопровождающие передаваемое Украине оружие, становятся законной целью для российской армии, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Он пояснил, что с точки зрения законов войны поставки оружия не являются вовлечением в конфликт.Как подчеркнул Медведев, за рубежом должны понимать, что любой появляющийся в зоне конфликта американский или польский солдат "должен быть уничтожен".Здесь не может быть никаких ссылок на конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, продолжил зампред Совбеза."Если натовский солдат — пусть там сидит. Поэтому, будь то самолет или эти снаряды с урановым сердечником, с обедненным ураном, это участие в конфликте против нашей страны", — заключил он.Как заявили ранее на этой неделе в Пентагоне, за время работы администрации нынешнего президента США Джо Байдена объем только американской военной помощи Украине, без учета других стран, превысил 33 миллиарда долларов.В Москве не раз отмечали, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860259498.html
https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, НАТО
Медведев призвал уничтожать доставляемых на Украину военных специалистов
Медведев: доставляемые на Украину военные специалисты подлежат уничтожению
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Западные военные специалисты, сопровождающие передаваемое Украине оружие, становятся законной целью для российской армии, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он пояснил, что с точки зрения законов войны поставки оружия не являются вовлечением в конфликт.
«
"Но если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. <...> Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению. Они являются комбатантами, они являются врагами нашего государства. Их надо уничтожать".
Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности России
Как подчеркнул Медведев, за рубежом должны понимать, что любой появляющийся в зоне конфликта американский или польский солдат "должен быть уничтожен".
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев
Здесь не может быть никаких ссылок на конфликт между Россией
и Североатлантическим альянсом, продолжил зампред Совбеза.
"Если натовский солдат — пусть там сидит. Поэтому, будь то самолет или эти снаряды с урановым сердечником, с обедненным ураном, это участие в конфликте против нашей страны", — заключил он.
Как заявили ранее на этой неделе в Пентагоне
, за время работы администрации нынешнего президента США
Джо Байдена объем только американской военной помощи Украине, без учета других стран, превысил 33 миллиарда долларов.
В Москве
не раз отмечали, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Мировая война получила свою "Москву-23"