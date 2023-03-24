https://ria.ru/20230324/spetsialisty-1860260333.html

Медведев призвал уничтожать доставляемых на Украину военных специалистов

Медведев призвал уничтожать доставляемых на Украину военных специалистов - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев призвал уничтожать доставляемых на Украину военных специалистов

Западные военные специалисты, сопровождающие передаваемое Украине оружие, становятся законной целью для российской армии, заявил зампред Совета безопасности... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:06

2023-03-24T08:06

2023-03-24T10:21

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

украина

россия

нато

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Западные военные специалисты, сопровождающие передаваемое Украине оружие, становятся законной целью для российской армии, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Он пояснил, что с точки зрения законов войны поставки оружия не являются вовлечением в конфликт.Как подчеркнул Медведев, за рубежом должны понимать, что любой появляющийся в зоне конфликта американский или польский солдат "должен быть уничтожен".Здесь не может быть никаких ссылок на конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, продолжил зампред Совбеза."Если натовский солдат — пусть там сидит. Поэтому, будь то самолет или эти снаряды с урановым сердечником, с обедненным ураном, это участие в конфликте против нашей страны", — заключил он.Как заявили ранее на этой неделе в Пентагоне, за время работы администрации нынешнего президента США Джо Байдена объем только американской военной помощи Украине, без учета других стран, превысил 33 миллиарда долларов.В Москве не раз отмечали, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860259498.html

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, россия, нато