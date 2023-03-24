https://ria.ru/20230324/soveschanie-1860335447.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 24.03.2023
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет днём совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:18
2023-03-24T12:18
2023-03-24T12:18
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет днём совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858558639.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу