https://ria.ru/20230324/sotspomosch-1860498786.html
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи - РИА Новости, 24.03.2023
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, документ доступен в думской... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:16
2023-03-24T19:16
2023-03-24T19:16
общество
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается распространить подходы к учету доходов и определения состава семьи, выработанные при осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно … и других мер социальной поддержки по нуждаемости, на порядок и условия предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, что позволит сделать поддержку граждан более справедливой и адресной", - указано в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20230323/pomosch-1860116475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи для выплаты соцпомощи