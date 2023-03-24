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В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи - РИА Новости, 24.03.2023
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19:16 24.03.2023
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В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи - РИА Новости, 24.03.2023
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, документ доступен в думской... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:16
2023-03-24T19:16
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается распространить подходы к учету доходов и определения состава семьи, выработанные при осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно … и других мер социальной поддержки по нуждаемости, на порядок и условия предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, что позволит сделать поддержку граждан более справедливой и адресной", - указано в пояснительных материалах.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи

В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи для выплаты соцпомощи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается распространить подходы к учету доходов и определения состава семьи, выработанные при осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно … и других мер социальной поддержки по нуждаемости, на порядок и условия предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, что позволит сделать поддержку граждан более справедливой и адресной", - указано в пояснительных материалах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми
23 марта, 16:08
 
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