https://ria.ru/20230324/sotspomosch-1860498786.html

В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи

В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи - РИА Новости, 24.03.2023

В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, документ доступен в думской... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:16

2023-03-24T19:16

2023-03-24T19:16

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается распространить подходы к учету доходов и определения состава семьи, выработанные при осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно … и других мер социальной поддержки по нуждаемости, на порядок и условия предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, что позволит сделать поддержку граждан более справедливой и адресной", - указано в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20230323/pomosch-1860116475.html

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общество, россия, госдума рф