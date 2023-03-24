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Посольство в США указало на бесперспективность борьбы с российскими СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
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07:29 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/smi-1860257727.html
Посольство в США указало на бесперспективность борьбы с российскими СМИ
Посольство в США указало на бесперспективность борьбы с российскими СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
Посольство в США указало на бесперспективность борьбы с российскими СМИ
Попытки Вашингтона бороться с российскими СМИ - пустая трата денег американских налогоплательщиков, подмять глобальное информпространство не получится, заявили... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T07:29
2023-03-24T07:29
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей лавров
валерий фадеев
тереза рибейру
евросоюз
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Попытки Вашингтона бороться с российскими СМИ - пустая трата денег американских налогоплательщиков, подмять глобальное информпространство не получится, заявили в посольстве России. Как заявил представитель дипмиссии, "достижения отечественных корреспондентов претят Вашингтону в силу понятных причин: правда режет глаза". "Аудитория наших медиа, объективно освещающих события на мировой арене, постоянно растет. У местной же фабрики фейков налицо кризис жанра - утеряны все нормы приличия и профессиональной этики", - заявил Гиренко. "Создав многочисленные сложности для российских СМИ на территории Соединенных Штатов, администрация сделала из первой поправки к Конституции США пародию", - добавил он. Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
https://radiosputnik.ria.ru/20230223/informataka-1853893286.html
https://ria.ru/20230321/propaganda-1859475876.html
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, евросоюз, министерство обороны сша, европарламент
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Тереза Рибейру, Евросоюз, Министерство обороны США, Европарламент
Посольство в США указало на бесперспективность борьбы с российскими СМИ

Посольство России в США: у Вашингтона не получится подмять глобальное информпространство

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Попытки Вашингтона бороться с российскими СМИ - пустая трата денег американских налогоплательщиков, подмять глобальное информпространство не получится, заявили в посольстве России.
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"С маниакальным упорством здесь пытаются не только сохранить былой авторитет и доминирование в международных делах, но и стремятся подмять под себя глобальное информпространство. Едва ли получится. Правду от людей не скрыть. А все эти дополнительные ассигнования - деньги на ветер, причем деньги американских налогоплательщиков, которые из своего кармана вынуждены финансировать как внешнеполитические авантюры Белого дома, так и их пропагандистское сопровождение", - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко.
Как заявил представитель дипмиссии, "достижения отечественных корреспондентов претят Вашингтону в силу понятных причин: правда режет глаза". "Аудитория наших медиа, объективно освещающих события на мировой арене, постоянно растет. У местной же фабрики фейков налицо кризис жанра - утеряны все нормы приличия и профессиональной этики", - заявил Гиренко.
"Создав многочисленные сложности для российских СМИ на территории Соединенных Штатов, администрация сделала из первой поправки к Конституции США пародию", - добавил он.
Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
Хакер - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Российские СМИ под угрозой массового взлома
23 февраля, 07:00
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Патрушев призвал защищать молодежь от западной пропаганды
21 марта, 14:25
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Сергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруЕвросоюзМинистерство обороны СШАЕвропарламент
 
 
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