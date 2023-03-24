https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине

Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине - РИА Новости, 24.03.2023

Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине

Берн проводит расследование из-за оказавшихся у украинских войск бронетранспортеров Eagle I швейцарского производства, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:16

2023-03-24T14:16

2023-03-24T16:25

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ЖЕНЕВА, 24 мар — РИА Новости. Берн проводит расследование из-за оказавшихся у украинских войск бронетранспортеров Eagle I швейцарского производства, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.Пресс-секретарь уточнил, что в 90-х годах 36 бронетранспортеров Eagle I передали Дании, а в 2012 году эта страна подала заявку на реэкспорт 27 машин частной немецкой компании. По его словам, в Копенгагене в ответ на соответствующий запрос Берна заявили, что не передавали эту технику кому-либо без согласия Швейцарии. Майенфиш также подчеркнул, что только номер шасси позволит однозначно отследить происхождение транспортного средства, однако секретариат не располагает этой информацией.Ранее местные СМИ опубликовали фотографии двух бронетранспортеров швейцарского производства Eagle I, используемых украинскими солдатами в Донбассе.Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, ранее отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.Россия ранее направила странам Запада ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230210/status-1851221644.html

https://ria.ru/20230315/bezhentsy-1857919663.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина, ситуация в днр и лнр