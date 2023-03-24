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Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
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14:16 24.03.2023 (обновлено: 16:25 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине
Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине
Берн проводит расследование из-за оказавшихся у украинских войск бронетранспортеров Eagle I швейцарского производства, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:16
2023-03-24T16:25
в мире
швейцария
украина
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 24 мар — РИА Новости. Берн проводит расследование из-за оказавшихся у украинских войск бронетранспортеров Eagle I швейцарского производства, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.Пресс-секретарь уточнил, что в 90-х годах 36 бронетранспортеров Eagle I передали Дании, а в 2012 году эта страна подала заявку на реэкспорт 27 машин частной немецкой компании. По его словам, в Копенгагене в ответ на соответствующий запрос Берна заявили, что не передавали эту технику кому-либо без согласия Швейцарии. Майенфиш также подчеркнул, что только номер шасси позволит однозначно отследить происхождение транспортного средства, однако секретариат не располагает этой информацией.Ранее местные СМИ опубликовали фотографии двух бронетранспортеров швейцарского производства Eagle I, используемых украинскими солдатами в Донбассе.Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, ранее отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.Россия ранее направила странам Запада ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/status-1851221644.html
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в мире, швейцария, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Швейцария, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине

Берн проводит расследование из-за оказавшихся на Украине швейцарских бронетранспортеров

© AFP 2023 / ARIS MESSINISФото, предположительно, с бронетранспортером Eagle I в Авдеевке
Фото, предположительно, с бронетранспортером Eagle I в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Фото, предположительно, с бронетранспортером Eagle I в Авдеевке
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 мар — РИА Новости. Берн проводит расследование из-за оказавшихся у украинских войск бронетранспортеров Eagle I швейцарского производства, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
«
"Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте. Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения", — сказал он.
Пресс-секретарь уточнил, что в 90-х годах 36 бронетранспортеров Eagle I передали Дании, а в 2012 году эта страна подала заявку на реэкспорт 27 машин частной немецкой компании. По его словам, в Копенгагене в ответ на соответствующий запрос Берна заявили, что не передавали эту технику кому-либо без согласия Швейцарии. Майенфиш также подчеркнул, что только номер шасси позволит однозначно отследить происхождение транспортного средства, однако секретариат не располагает этой информацией.
Ранее местные СМИ опубликовали фотографии двух бронетранспортеров швейцарского производства Eagle I, используемых украинскими солдатами в Донбассе.
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Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, ранее отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила странам Запада ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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