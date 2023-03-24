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Немецкий профессор призвал оставить семинаристов в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 24.03.2023
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Религия
 
23:30 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/seminaristy-1860531954.html
Немецкий профессор призвал оставить семинаристов в Киево-Печерской лавре
Немецкий профессор призвал оставить семинаристов в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 24.03.2023
Немецкий профессор призвал оставить семинаристов в Киево-Печерской лавре
Факультет католической теологии Вестфальского университета имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) опубликовал сообщение теолога, профессора факультета Томаса... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:30
2023-03-24T23:30
религия
украина
мюнстер
владимир зеленский
россия
татьяна москалькова
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Факультет католической теологии Вестфальского университета имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) опубликовал сообщение теолога, профессора факультета Томаса Бремера в поддержку Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Студенты КДАиС обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться. В лавре живут сотни будущих священников, она занимает несколько монастырских корпусов. "Конфликт вокруг Украинской православной церкви обострился. Украинское правительство распорядилось освободить храмы знаменитой Киево-Печерской лавры до 29 марта. Там же находится Духовная академия Церкви. Ввиду предстоящего выселения профессор Томас Бремер поддерживает обращение Академии", – говорится на сайте факультета. Сообщение опубликовано на немецком языке. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). В лавре проживают более 200 монахов и послушников. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230324/lvvra-1860352696.html
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украина, мюнстер, владимир зеленский, россия, татьяна москалькова, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, обсе
Религия, Украина, Мюнстер, Владимир Зеленский, Россия, Татьяна Москалькова, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, ОБСЕ
Немецкий профессор призвал оставить семинаристов в Киево-Печерской лавре

Немецкий профессор попросил Зеленского не выгонять семинаристов из Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Факультет католической теологии Вестфальского университета имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) опубликовал сообщение теолога, профессора факультета Томаса Бремера в поддержку Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Студенты КДАиС обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться. В лавре живут сотни будущих священников, она занимает несколько монастырских корпусов.
"Конфликт вокруг Украинской православной церкви обострился. Украинское правительство распорядилось освободить храмы знаменитой Киево-Печерской лавры до 29 марта. Там же находится Духовная академия Церкви. Ввиду предстоящего выселения профессор Томас Бремер поддерживает обращение Академии", – говорится на сайте факультета. Сообщение опубликовано на немецком языке.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). В лавре проживают более 200 монахов и послушников. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры
Вчера, 12:57
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Насельницы монастыря в США выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры
Вчера, 15:52
 
РелигияУкраинаМюнстерВладимир ЗеленскийРоссияТатьяна МоскальковаУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦОБСЕ
 
 
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