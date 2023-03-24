Немецкий профессор призвал оставить семинаристов в Киево-Печерской лавре
Немецкий профессор попросил Зеленского не выгонять семинаристов из Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Daniel ColeЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Daniel Cole
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Факультет католической теологии Вестфальского университета имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) опубликовал сообщение теолога, профессора факультета Томаса Бремера в поддержку Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Студенты КДАиС обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться. В лавре живут сотни будущих священников, она занимает несколько монастырских корпусов.
"Конфликт вокруг Украинской православной церкви обострился. Украинское правительство распорядилось освободить храмы знаменитой Киево-Печерской лавры до 29 марта. Там же находится Духовная академия Церкви. Ввиду предстоящего выселения профессор Томас Бремер поддерживает обращение Академии", – говорится на сайте факультета. Сообщение опубликовано на немецком языке.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). В лавре проживают более 200 монахов и послушников. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).