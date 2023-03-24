https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860509198.html

ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии

ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии - РИА Новости, 24.03.2023

ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии

Центризбирком Белоруссии шуткой отреагировал на сообщения о введении США санкций против членов комиссии, опубликовав ее в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:57

2023-03-24T19:57

2023-03-24T19:57

белоруссия

сша

минский автомобильный завод

игорь карпенко

в мире

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794384517_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_40dabe918250d6279dc37fc29bed957d.jpg

МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии шуткой отреагировал на сообщения о введении США санкций против членов комиссии, опубликовав ее в своем телеграм-канале. Ранее, как следует из опубликованного перечня американского минфина, США решили ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), самолет Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. В санкционный список также внесены председатель ЦИК Игорь Карпенко, секретарь Центризбиркома республики Елена Балдовская, члены комиссии Денис Дук и Елена Кунцевич.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860338190.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, сша, минский автомобильный завод, игорь карпенко, в мире, александр лукашенко