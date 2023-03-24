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ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии - РИА Новости, 24.03.2023
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19:57 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860509198.html
ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии
ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии - РИА Новости, 24.03.2023
ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии
Центризбирком Белоруссии шуткой отреагировал на сообщения о введении США санкций против членов комиссии, опубликовав ее в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:57
2023-03-24T19:57
белоруссия
сша
минский автомобильный завод
игорь карпенко
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии шуткой отреагировал на сообщения о введении США санкций против членов комиссии, опубликовав ее в своем телеграм-канале. Ранее, как следует из опубликованного перечня американского минфина, США решили ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), самолет Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. В санкционный список также внесены председатель ЦИК Игорь Карпенко, секретарь Центризбиркома республики Елена Балдовская, члены комиссии Денис Дук и Елена Кунцевич.
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белоруссия, сша, минский автомобильный завод, игорь карпенко, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, США, Минский автомобильный завод, Игорь Карпенко, В мире, Александр Лукашенко
ЦИК Белоруссии шуткой отреагировал на санкции США против членов комиссии

ЦИК Белоруссии пошутил, что США боятся наблюдения комиссии за их непрозрачными выборами

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск, Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии шуткой отреагировал на сообщения о введении США санкций против членов комиссии, опубликовав ее в своем телеграм-канале.
«
"По всей видимости, боятся, что ЦИК Беларуси с МАЗами и БелАЗами прилетит наблюдать за их непрозрачными президентскими выборами", - говорится в официальном телеграм-канале белорусского ЦИК в связи с новостями об американских санкциях.
Ранее, как следует из опубликованного перечня американского минфина, США решили ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), самолет Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. В санкционный список также внесены председатель ЦИК Игорь Карпенко, секретарь Центризбиркома республики Елена Балдовская, члены комиссии Денис Дук и Елена Кунцевич.
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БелоруссияСШАМинский автомобильный заводИгорь КарпенкоВ миреАлександр Лукашенко
 
 
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