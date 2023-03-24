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Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям - РИА Новости, 24.03.2023
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12:18 24.03.2023 (обновлено: 14:35 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям - РИА Новости, 24.03.2023
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям
Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:18
2023-03-24T14:35
россия
в мире
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что об этом говорят сами представители государств, которые вынуждены иметь дело с таким натиском. По словам Пескова, этой проблеме нужно уделить особое внимание как России, так и странам, оказавшимся под давлением Запада. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва продолжает тесно контактировать с партнерами для того, чтобы минимизировать риски.В этом контексте Песков, в частности, упомянул взаимодействие России и Казахстана. Отвечая на вопрос, способно ли возможное давление Запада на Астану повлиять на отношения с Москвой, он отметил, что обе страны — союзники и большие друзья. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия ценит отношения с Казахстаном и будет развивать их дальше.
https://ria.ru/20230210/davlenie-1851299364.html
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россия, в мире, сша, дмитрий песков
Россия, В мире, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям

Песков заявил, что Запад оказывает давление на страны, не присоединившиеся к санкциям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что об этом говорят сами представители государств, которые вынуждены иметь дело с таким натиском. По словам Пескова, этой проблеме нужно уделить особое внимание как России, так и странам, оказавшимся под давлением Запада. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва продолжает тесно контактировать с партнерами для того, чтобы минимизировать риски.
В этом контексте Песков, в частности, упомянул взаимодействие России и Казахстана. Отвечая на вопрос, способно ли возможное давление Запада на Астану повлиять на отношения с Москвой, он отметил, что обе страны — союзники и большие друзья. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия ценит отношения с Казахстаном и будет развивать их дальше.
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