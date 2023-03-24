https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html

Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям

Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям - РИА Новости, 24.03.2023

Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям

Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:18

2023-03-24T12:18

2023-03-24T14:35

россия

в мире

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что об этом говорят сами представители государств, которые вынуждены иметь дело с таким натиском. По словам Пескова, этой проблеме нужно уделить особое внимание как России, так и странам, оказавшимся под давлением Запада. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва продолжает тесно контактировать с партнерами для того, чтобы минимизировать риски.В этом контексте Песков, в частности, упомянул взаимодействие России и Казахстана. Отвечая на вопрос, способно ли возможное давление Запада на Астану повлиять на отношения с Москвой, он отметил, что обе страны — союзники и большие друзья. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия ценит отношения с Казахстаном и будет развивать их дальше.

https://ria.ru/20230210/davlenie-1851299364.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сша, дмитрий песков