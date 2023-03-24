https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям - РИА Новости, 24.03.2023
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям
Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:18
2023-03-24T12:18
2023-03-24T14:35
россия
в мире
сша
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что об этом говорят сами представители государств, которые вынуждены иметь дело с таким натиском. По словам Пескова, этой проблеме нужно уделить особое внимание как России, так и странам, оказавшимся под давлением Запада. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва продолжает тесно контактировать с партнерами для того, чтобы минимизировать риски.В этом контексте Песков, в частности, упомянул взаимодействие России и Казахстана. Отвечая на вопрос, способно ли возможное давление Запада на Астану повлиять на отношения с Москвой, он отметил, что обе страны — союзники и большие друзья. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия ценит отношения с Казахстаном и будет развивать их дальше.
https://ria.ru/20230210/davlenie-1851299364.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, дмитрий песков
Россия, В мире, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям
Песков заявил, что Запад оказывает давление на страны, не присоединившиеся к санкциям
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что об этом говорят сами представители государств, которые вынуждены иметь дело с таким натиском. По словам Пескова, этой проблеме нужно уделить особое внимание как России, так и странам, оказавшимся под давлением Запада. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва продолжает тесно контактировать с партнерами для того, чтобы минимизировать риски.
В этом контексте Песков, в частности, упомянул взаимодействие России и Казахстана. Отвечая на вопрос, способно ли возможное давление Запада на Астану повлиять на отношения с Москвой, он отметил, что обе страны — союзники и большие друзья. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия ценит отношения с Казахстаном и будет развивать их дальше.
Минфин США пообещал усилить санкционное давление за поддержку ВПК России