У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ
Pais: возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники.
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"Идея использования замороженных и иммобилизированных активов тех, кто попал под санкции, для восстановления Украины почти не сдвинулась с места", — добавили в издании.
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против Москвы будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России ограничительные меры, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.
Усиление Западом санкционного давления на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.