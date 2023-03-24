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У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
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10:04 24.03.2023 (обновлено: 12:03 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860285865.html
У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ
У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ
Возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:04
2023-03-24T12:03
россия
украина
европа
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
мария захарова
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против Москвы будет включать меры против обхода действующих ограничений. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России ограничительные меры, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Усиление Западом санкционного давления на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860238621.html
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россия, украина, европа, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ

Pais: возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники.
«
"Идея использования замороженных и иммобилизированных активов тех, кто попал под санкции, для восстановления Украины почти не сдвинулась с места", — добавили в издании.
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против Москвы будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России ограничительные меры, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В новый пакет санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом
Вчера, 00:18
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.
Усиление Западом санкционного давления на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада
23 марта, 12:09
 
РоссияУкраинаЕвропаДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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