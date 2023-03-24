https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860285865.html

У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ

У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023

У ЕС все меньше возможностей для новых санкций против России, пишут СМИ

Возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:04

2023-03-24T10:04

2023-03-24T12:03

россия

украина

европа

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

мария захарова

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против Москвы будет включать меры против обхода действующих ограничений. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России ограничительные меры, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Усиление Западом санкционного давления на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860238621.html

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, европа, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии