https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html
Саакашвили обвинил "российских агентов" в его отравлении
Саакашвили обвинил "российских агентов" в его отравлении - РИА Новости, 24.03.2023
Саакашвили обвинил "российских агентов" в его отравлении
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил изданию Politico, что к его отравлению причастны якобы "проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты", при этом РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:13
2023-03-24T14:13
2023-03-24T14:13
в мире
грузия
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
ираклий гарибашвили
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил изданию Politico, что к его отравлению причастны якобы "проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты", при этом в интервью он не привел никаких доказательств. "Российские агенты "проникли в грузинские службы безопасности"", - цитирует издание слова Саакашвили из письменных ответов, переданных ему через американского юриста Массимо Ди Анджело. "Я четко помню день, когда яд был применен, я чуть не умер. С того времени, у меня плохо со здоровьем.... В учреждении, где я нахожусь, основные решения по лечению применяются службами безопасности, а не врачами, они назначают всех медиков", - написал Саакашвили. Юрист утверждает, что маленькие порции яда могли быть смешаны с едой и водой Саакашвили, говорится в статье Politico. По данным издания, бывший президент Грузии обвиняет в причастности к ухудшению своего состояния экс-премьера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Саакашвили считает, пишет Politico, что тот, якобы действуя по "инструкциям Москвы", также "захватил Грузию" и контролирует все ветви власти в стране. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Саакашвили попал в клинику после длительной голодовки и проходит в ней лечение с 12 мая 2022 года. В заявлении клиники отмечено, что медперсонал за все это время пытался убедить пациента пройти предложенный ему курс лечения, на что он ранее частично соглашался. Однако после октября пациент отказывается от лечения и не принимает медикаменты.
https://ria.ru/20230313/saakashvili-1857626889.html
https://ria.ru/20230312/saakashvili-1857409553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Бидзина Иванишвили, Ираклий Гарибашвили
Саакашвили обвинил "российских агентов" в его отравлении
Саакашвили обвинил "российских агентов в спецслужбах Грузии" в его отравлении
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил изданию Politico
, что к его отравлению причастны якобы "проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты", при этом в интервью он не привел никаких доказательств.
"Российские агенты "проникли в грузинские службы безопасности"", - цитирует издание слова Саакашвили из письменных ответов, переданных ему через американского юриста Массимо Ди Анджело.
"Я четко помню день, когда яд был применен, я чуть не умер. С того времени, у меня плохо со здоровьем.... В учреждении, где я нахожусь, основные решения по лечению применяются службами безопасности, а не врачами, они назначают всех медиков", - написал Саакашвили.
Юрист утверждает, что маленькие порции яда могли быть смешаны с едой и водой Саакашвили, говорится в статье Politico.
По данным издания, бывший президент Грузии обвиняет в причастности к ухудшению своего состояния экс-премьера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили
. Саакашвили считает, пишет Politico, что тот, якобы действуя по "инструкциям Москвы", также "захватил Грузию" и контролирует все ветви власти в стране.
Саакашвили пообещал полную поддержку Зеленскому после выхода из тюрьмы
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Саакашвили попал в клинику после длительной голодовки и проходит в ней лечение с 12 мая 2022 года. В заявлении клиники отмечено, что медперсонал за все это время пытался убедить пациента пройти предложенный ему курс лечения, на что он ранее частично соглашался. Однако после октября пациент отказывается от лечения и не принимает медикаменты.
Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности