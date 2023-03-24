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"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают
"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают - РИА Новости, 27.03.2023
"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают
Попов ручей на юге Москвы вышел из берегов и подтопил участок МКАДа под Прудищенским путепроводом, сейчас скопление воды устраняют, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-24T17:51
2023-03-24T17:51
2023-03-27T12:38
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Попов ручей на юге Москвы вышел из берегов и подтопил участок МКАДа под Прудищенским путепроводом, сейчас скопление воды устраняют, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока". "В настоящее время в одном из пониженных мест Москвы, на 27-м километре МКАД, под Прудищенским путепроводом в районе Бирюлево ведется устранение временного скопления воды. Причиной послужило активное таяние снега, выпавший дождь и весенний паводок, повлекшие выход из берегов протекающего поблизости Попова ручья", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится под контролем бригады "Мосводостока", осуществляющей перекачку воды с дорожной части с помощью насосов суммарной производительностью 1290 кубических метров в час.
https://ria.ru/20230125/moskva-1847897932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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