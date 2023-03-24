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"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают - РИА Новости, 27.03.2023
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17:51 24.03.2023 (обновлено: 12:38 27.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ruchey-1860899863.html
"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают
"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают - РИА Новости, 27.03.2023
"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают
Попов ручей на юге Москвы вышел из берегов и подтопил участок МКАДа под Прудищенским путепроводом, сейчас скопление воды устраняют, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-24T17:51
2023-03-27T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
городское хозяйство москвы
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Попов ручей на юге Москвы вышел из берегов и подтопил участок МКАДа под Прудищенским путепроводом, сейчас скопление воды устраняют, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока". "В настоящее время в одном из пониженных мест Москвы, на 27-м километре МКАД, под Прудищенским путепроводом в районе Бирюлево ведется устранение временного скопления воды. Причиной послужило активное таяние снега, выпавший дождь и весенний паводок, повлекшие выход из берегов протекающего поблизости Попова ручья", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится под контролем бригады "Мосводостока", осуществляющей перекачку воды с дорожной части с помощью насосов суммарной производительностью 1290 кубических метров в час.
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мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы

"Мосводосток": ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа, воду убирают

© Фото : Telegram/Мосводосток Ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа
Ручей на юге Москвы подтопил участок МКАДа - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Telegram/Мосводосток
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Попов ручей на юге Москвы вышел из берегов и подтопил участок МКАДа под Прудищенским путепроводом, сейчас скопление воды устраняют, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока".
"В настоящее время в одном из пониженных мест Москвы, на 27-м километре МКАД, под Прудищенским путепроводом в районе Бирюлево ведется устранение временного скопления воды. Причиной послужило активное таяние снега, выпавший дождь и весенний паводок, повлекшие выход из берегов протекающего поблизости Попова ручья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под контролем бригады "Мосводостока", осуществляющей перекачку воды с дорожной части с помощью насосов суммарной производительностью 1290 кубических метров в час.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваГородское хозяйство МосквыПроисшествияКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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