https://ria.ru/20230324/resheniya-1860362896.html
Роман Бердников: изменение климата требует высокотехнологичных решений
Роман Бердников: изменение климата требует высокотехнологичных решений - РИА Новости, 24.03.2023
Роман Бердников: изменение климата требует высокотехнологичных решений
В условиях изменения климата в регионах залегания вечной мерзлоты при строительстве объектов энергоснабжения необходимо уделять больше внимания... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:18
2023-03-24T13:18
2023-03-24T13:18
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
роман бердников
якутск
россия
арктический совет
русгидро
республика саха (якутия)
климат
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ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. В условиях изменения климата в регионах залегания вечной мерзлоты при строительстве объектов энергоснабжения необходимо уделять больше внимания высокотехнологичным решениям, сказал первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Роман Бердников.Он выступил на площадке проходящей в Якутске Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проводится по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.В качестве примера высокотехнологичного решения проблем Бердников привел совместную работу "РусГидро" и правительства Якутия по модернизации энергоснабжения на основе энергосервисных контрактов в 72 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, входящих в зону ответственности "РусГидро".По его словам, в ходе работ в2021-2022 годах в поселках не только удалось модернизировать системы генерации, но и добиться экономии топлива.Бердников добавил, что современные технологические решения, помимо надежности и дешевизны, достаточно экологичны.
https://ria.ru/20230323/ldy-1860108053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роман бердников, якутск, россия, арктический совет, русгидро, республика саха (якутия), климат, мерзлота
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Роман Бердников, Якутск, Россия, Арктический совет, РусГидро, Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота
ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. В условиях изменения климата в регионах залегания вечной мерзлоты при строительстве объектов энергоснабжения необходимо уделять больше внимания высокотехнологичным решениям, сказал первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Роман Бердников.
Он выступил на площадке проходящей в Якутске
Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проводится по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России
в Арктическом Совете
в 2021-2023 годах.
В качестве примера высокотехнологичного решения проблем Бердников привел совместную работу "РусГидро" и правительства Якутия по модернизации энергоснабжения на основе энергосервисных контрактов в 72 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, входящих в зону ответственности "РусГидро".
«
"Это "тяжелые" поселки – и по доступности, и по возможности снабжения. Мы приняли решение устанавливать там вместе с новыми дизельными установками гибридные энергокомплексы возобновляемой энергетики – это, прежде всего, солнечная генерация, накопители и автоматизированная система управления. Этот энергокомплекс работает без человеческого управления и переключается в зависимости от ресурса – с солнечной генерации на дизель-электростанцию", - сообщил Бердников.
По его словам, в ходе работ в2021-2022 годах в поселках не только удалось модернизировать системы генерации, но и добиться экономии топлива.
«
"Завоз дизельного топлива – это целая ежегодная операция в сложных природных условиях. В среднем за год мы закупаем дизельного топлива на 5 миллиардов рублей. По отношению к отдельным поселкам можно говорить об экономии до 50%, а в среднем она составляет 30-35%, что экономит около 1 миллиарда рублей", - заявил Бердников.
Бердников добавил, что современные технологические решения, помимо надежности и дешевизны, достаточно экологичны.
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