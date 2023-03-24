https://ria.ru/20230324/resheniya-1860362896.html

Роман Бердников: изменение климата требует высокотехнологичных решений

Роман Бердников: изменение климата требует высокотехнологичных решений - РИА Новости, 24.03.2023

Роман Бердников: изменение климата требует высокотехнологичных решений

В условиях изменения климата в регионах залегания вечной мерзлоты при строительстве объектов энергоснабжения необходимо уделять больше внимания... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:18

2023-03-24T13:18

2023-03-24T13:18

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

роман бердников

якутск

россия

арктический совет

русгидро

республика саха (якутия)

климат

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ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. В условиях изменения климата в регионах залегания вечной мерзлоты при строительстве объектов энергоснабжения необходимо уделять больше внимания высокотехнологичным решениям, сказал первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Роман Бердников.Он выступил на площадке проходящей в Якутске Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проводится по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.В качестве примера высокотехнологичного решения проблем Бердников привел совместную работу "РусГидро" и правительства Якутия по модернизации энергоснабжения на основе энергосервисных контрактов в 72 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, входящих в зону ответственности "РусГидро".По его словам, в ходе работ в2021-2022 годах в поселках не только удалось модернизировать системы генерации, но и добиться экономии топлива.Бердников добавил, что современные технологические решения, помимо надежности и дешевизны, достаточно экологичны.

https://ria.ru/20230323/ldy-1860108053.html

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Алёна Пава

роман бердников, якутск, россия, арктический совет, русгидро, республика саха (якутия), климат, мерзлота