https://ria.ru/20230324/razval-1860285632.html

Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев

Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев

Предпосылки развала у Соединенных Штатов Америки гораздо выше, чем у России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:03

2023-03-24T10:03

2023-03-24T10:06

россия

дмитрий медведев

атлантический совет

в мире

сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предпосылки развала у Соединенных Штатов Америки гораздо выше, чем у России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Во время интервью Медведева попросили прокомментировать заявления экспертов, опрошенных Атлантическим советом, о том, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и военной спецоперации к 2033 году можно ожидать распада России. "Скажу совершенно откровенно, я считаю, что предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит", - сказал Медведев.Он добавил, что прогнозы западных экспертов о возможном "распаде" России к 2033 году имеют конкретную целевую аудиторию."Эти прогнозы – совершенно очевидно, что они имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из тех предположений, которые питают элиты, истеблишмент Соединенных Штатов, западного мира, они хотят этого и, естественно, подверстывают под это все сценарии. И у нас есть, к сожалению, отдельные люди, которые туда эмигрировали и всячески подпитывают эту аналитическую среду", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230312/valyuta-1856973192.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, атлантический совет , в мире, сша