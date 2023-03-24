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Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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10:03 24.03.2023 (обновлено: 10:06 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/razval-1860285632.html
Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев
Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев
Предпосылки развала у Соединенных Штатов Америки гораздо выше, чем у России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:03
2023-03-24T10:06
россия
дмитрий медведев
атлантический совет
в мире
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предпосылки развала у Соединенных Штатов Америки гораздо выше, чем у России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Во время интервью Медведева попросили прокомментировать заявления экспертов, опрошенных Атлантическим советом, о том, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и военной спецоперации к 2033 году можно ожидать распада России. "Скажу совершенно откровенно, я считаю, что предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит", - сказал Медведев.Он добавил, что прогнозы западных экспертов о возможном "распаде" России к 2033 году имеют конкретную целевую аудиторию."Эти прогнозы – совершенно очевидно, что они имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из тех предположений, которые питают элиты, истеблишмент Соединенных Штатов, западного мира, они хотят этого и, естественно, подверстывают под это все сценарии. И у нас есть, к сожалению, отдельные люди, которые туда эмигрировали и всячески подпитывают эту аналитическую среду", - сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, атлантический совет , в мире, сша
Россия, Дмитрий Медведев, Атлантический совет , В мире, США
Предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предпосылки развала у Соединенных Штатов Америки гораздо выше, чем у России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Во время интервью Медведева попросили прокомментировать заявления экспертов, опрошенных Атлантическим советом, о том, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и военной спецоперации к 2033 году можно ожидать распада России.
"Скажу совершенно откровенно, я считаю, что предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит", - сказал Медведев.
Он добавил, что прогнозы западных экспертов о возможном "распаде" России к 2033 году имеют конкретную целевую аудиторию.
"Эти прогнозы – совершенно очевидно, что они имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из тех предположений, которые питают элиты, истеблишмент Соединенных Штатов, западного мира, они хотят этого и, естественно, подверстывают под это все сценарии. И у нас есть, к сожалению, отдельные люди, которые туда эмигрировали и всячески подпитывают эту аналитическую среду", - сказал Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевАтлантический советВ миреСША
 
 
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