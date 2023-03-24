https://ria.ru/20230324/raiffeisen-1860315999.html

Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России

Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России - РИА Новости, 24.03.2023

Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:33

2023-03-24T11:33

2023-03-24T11:40

экономика

россия

европейский центральный банк

raiffeisen

санкции в отношении россии

raiffeisen bank international

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки", сообщили РИА Новости в RBI.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России."RBI изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка Россия", вплоть до тщательно продуманного выхода из банка. Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - добавили в банке.

https://ria.ru/20230323/raiffeisen-1860215375.html

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экономика, россия, европейский центральный банк, raiffeisen, санкции в отношении россии, raiffeisen bank international