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Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России - РИА Новости, 24.03.2023
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11:33 24.03.2023 (обновлено: 11:40 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/raiffeisen-1860315999.html
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России - РИА Новости, 24.03.2023
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:33
2023-03-24T11:40
экономика
россия
европейский центральный банк
raiffeisen
санкции в отношении россии
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки", сообщили РИА Новости в RBI.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России."RBI изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка Россия", вплоть до тщательно продуманного выхода из банка. Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - добавили в банке.
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экономика, россия, европейский центральный банк, raiffeisen, санкции в отношении россии, raiffeisen bank international
Экономика, Россия, Европейский центральный банк, Raiffeisen, Санкции в отношении России, Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России

Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для "дочки" в России после требований ЕЦБ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОфис АО "Райффайзенбанк" на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Офис АО Райффайзенбанк на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Офис АО "Райффайзенбанк" на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки", сообщили РИА Новости в RBI.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России.
"RBI изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка Россия", вплоть до тщательно продуманного выхода из банка. Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - добавили в банке.
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На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны"
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ЭкономикаРоссияЕвропейский центральный банкRaiffeisenСанкции в отношении РоссииRaiffeisen Bank International
 
 
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