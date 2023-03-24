https://ria.ru/20230324/raiffeisen-1860315999.html
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России - РИА Новости, 24.03.2023
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:33
2023-03-24T11:33
2023-03-24T11:40
экономика
россия
европейский центральный банк
raiffeisen
санкции в отношении россии
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки", сообщили РИА Новости в RBI.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России."RBI изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка Россия", вплоть до тщательно продуманного выхода из банка. Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - добавили в банке.
https://ria.ru/20230323/raiffeisen-1860215375.html
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экономика, россия, европейский центральный банк, raiffeisen, санкции в отношении россии, raiffeisen bank international
Экономика, Россия, Европейский центральный банк, Raiffeisen, Санкции в отношении России, Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для своего бизнеса в России
Raiffeisen Bank продолжает изучать варианты для "дочки" в России после требований ЕЦБ