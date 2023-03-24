https://ria.ru/20230324/putin-1860347190.html
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 24.03.2023
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:00
2023-03-24T13:00
2023-03-24T13:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
2023-03-24T13:00
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PT1M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2023-03-24T13:00
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PT1M22S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.