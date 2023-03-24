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Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 24.03.2023
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11:08 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/putin-1860309213.html
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 24.03.2023
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, одобряют его работу 77%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:08
2023-03-24T11:08
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, одобряют его работу 77%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,3% россиян выразили своё непосредственное доверие Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных. Деятельность президента одобряют 77% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13-19 февраля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230324/putin-1860306910.html
https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3 процента россиян, одобряют его деятельность 77 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, одобряют его работу 77%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 79,3% россиян выразили своё непосредственное доверие Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Вчера, 11:03
Деятельность президента одобряют 77% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13-19 февраля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Путин назвал российское общество здоровым
8 марта, 13:48
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
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