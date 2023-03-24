https://ria.ru/20230324/putin-1860309213.html

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 24.03.2023

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, одобряют его работу 77%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:08

2023-03-24T11:08

2023-03-24T11:08

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, одобряют его работу 77%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,3% россиян выразили своё непосредственное доверие Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных. Деятельность президента одобряют 77% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13-19 февраля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230324/putin-1860306910.html

https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, вциом