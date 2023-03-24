https://ria.ru/20230324/psikhbolnye-1860324896.html
Генпрокуратура поддержала идею передачи данных полиции о психбольных
Генпрокуратура поддержала идею передачи данных полиции о психбольных - РИА Новости, 24.03.2023
Генпрокуратура поддержала идею передачи данных полиции о психбольных
Генпрокуратура поддержала идею передавать из системы здравоохранения в полицию данные о психически больных людях, сообщила представитель ведомства Ирина... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:56
2023-03-24T11:56
2023-03-24T11:56
генеральная прокуратура рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Генпрокуратура поддержала идею передавать из системы здравоохранения в полицию данные о психически больных людях, сообщила представитель ведомства Ирина Ребрина. "Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах", – сказала она в ходе круглого стола в Госдуме. "Мы... не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей. Мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов", – добавила Ребрина.
https://ria.ru/20200810/1575503031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, госдума рф, общество
Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Общество
Генпрокуратура поддержала идею передачи данных полиции о психбольных
Генпрокуратура поддержала идею передачи данных о психбольных из медучреждений в полицию