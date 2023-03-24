https://ria.ru/20230324/psikhbolnye-1860324896.html

Генпрокуратура поддержала идею передачи данных полиции о психбольных

Генпрокуратура поддержала идею передачи данных полиции о психбольных - РИА Новости, 24.03.2023

Генпрокуратура поддержала идею передачи данных полиции о психбольных

Генпрокуратура поддержала идею передавать из системы здравоохранения в полицию данные о психически больных людях, сообщила представитель ведомства Ирина... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:56

2023-03-24T11:56

2023-03-24T11:56

генеральная прокуратура рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Генпрокуратура поддержала идею передавать из системы здравоохранения в полицию данные о психически больных людях, сообщила представитель ведомства Ирина Ребрина. "Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах", – сказала она в ходе круглого стола в Госдуме. "Мы... не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей. Мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов", – добавила Ребрина.

https://ria.ru/20200810/1575503031.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

генеральная прокуратура рф, госдума рф, общество