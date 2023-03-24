https://ria.ru/20230324/protesty-1860464997.html

Израильские активисты устроили акции протесты у домов политиков

Израильские активисты устроили акции протесты у домов политиков - РИА Новости, 24.03.2023

Израильские активисты устроили акции протесты у домов политиков

Сотни активистов в пятницу устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:23

2023-03-24T17:23

2023-03-24T17:23

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Сотни активистов в пятницу устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху, сообщает газета The Jerusalem Post. По данным издания, протестующие, в частности, собрались у домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Силман и министра обороны Йоава Галланта. На улице возле дома Силмана в Реховоте люди, выступавшие против протеста, обрызгали демонстрантов из перцовых баллончиков, а возле дома Галланта известный активист Яир Финк зачитал номер телефона министра обороны, и сотни людей написали ему, пишет газета. В четверг во многих израильских городах прошли многотысячные митинги против судебной реформы. Полиция применяла водометы для разгона протестующих, а некоторые из них были задержаны. Ранее премьер Нетаньяху вынужденно перенес на несколько часов визит в Лондон из -за протестов. По прибытии в Великобританию Нетаньяху был также встречен протестами, организованными проживающими там израильтянами. Нетаньяху и премьер-министр Великобритании Риши Сунак даже отменили совместное заявление для прессы. Многотысячные массовые протесты против проведения судебной реформы продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю, предложенный пакет законов существенно урежет полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html

https://ria.ru/20230309/postradavshie-1856884787.html

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израиль

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в мире, великобритания, лондон, израиль, риши сунак, биньямин нетаньяху