https://ria.ru/20230324/protesty-1860464997.html
Израильские активисты устроили акции протесты у домов политиков
Израильские активисты устроили акции протесты у домов политиков - РИА Новости, 24.03.2023
Израильские активисты устроили акции протесты у домов политиков
Сотни активистов в пятницу устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:23
2023-03-24T17:23
2023-03-24T17:23
в мире
великобритания
лондон
израиль
риши сунак
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860463474_0:162:3072:1889_1920x0_80_0_0_172fc910f04b8efb76baea778823463b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Сотни активистов в пятницу устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху, сообщает газета The Jerusalem Post. По данным издания, протестующие, в частности, собрались у домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Силман и министра обороны Йоава Галланта. На улице возле дома Силмана в Реховоте люди, выступавшие против протеста, обрызгали демонстрантов из перцовых баллончиков, а возле дома Галланта известный активист Яир Финк зачитал номер телефона министра обороны, и сотни людей написали ему, пишет газета. В четверг во многих израильских городах прошли многотысячные митинги против судебной реформы. Полиция применяла водометы для разгона протестующих, а некоторые из них были задержаны. Ранее премьер Нетаньяху вынужденно перенес на несколько часов визит в Лондон из -за протестов. По прибытии в Великобританию Нетаньяху был также встречен протестами, организованными проживающими там израильтянами. Нетаньяху и премьер-министр Великобритании Риши Сунак даже отменили совместное заявление для прессы. Многотысячные массовые протесты против проведения судебной реформы продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю, предложенный пакет законов существенно урежет полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html
https://ria.ru/20230309/postradavshie-1856884787.html
великобритания
лондон
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860463474_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b74f1451613e8eee37f03b9a2e1453d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, израиль, риши сунак, биньямин нетаньяху
В мире, Великобритания, Лондон, Израиль, Риши Сунак, Биньямин Нетаньяху
Израильские активисты устроили акции протесты у домов политиков
Сотни активистов устроили акции против судебной реформы у домов израильских политиков
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости.
Сотни активистов в пятницу устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху, сообщает газета The Jerusalem Post.
По данным издания, протестующие, в частности, собрались у домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Силман и министра обороны Йоава Галланта.
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов
На улице возле дома Силмана в Реховоте люди, выступавшие против протеста, обрызгали демонстрантов из перцовых баллончиков, а возле дома Галланта известный активист Яир Финк зачитал номер телефона министра обороны, и сотни людей написали ему, пишет газета.
В четверг во многих израильских городах прошли многотысячные митинги против судебной реформы. Полиция применяла водометы для разгона протестующих, а некоторые из них были задержаны.
Ранее премьер Нетаньяху вынужденно перенес на несколько часов визит в Лондон
из -за протестов. По прибытии в Великобританию
Нетаньяху был также встречен протестами, организованными проживающими там израильтянами. Нетаньяху и премьер-министр Великобритании Риши Сунак
даже отменили совместное заявление для прессы.
Многотысячные массовые протесты против проведения судебной реформы продолжаются в Израиле
одиннадцатую неделю, предложенный пакет законов существенно урежет полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло