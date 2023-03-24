https://ria.ru/20230324/proisshestvie-1860303972.html

В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи

В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи - РИА Новости, 24.03.2023

В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи

Жителю Челябинской области следствие предъявило обвинение в покушении на убийство после того, как он в баре Магнитогорска ударил ножом посетителя, долгое время... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:56

2023-03-24T10:56

2023-03-24T10:56

происшествия

магнитогорск

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Жителю Челябинской области следствие предъявило обвинение в покушении на убийство после того, как он в баре Магнитогорска ударил ножом посетителя, долгое время громко читавшего стихи, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. По данным СК, вечером 22 марта в одном из баров Магнитогорска произошел конфликт у двух незнакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них длительное время громко читал стихи, что не понравилось обвиняемому, и он несколько раз ударил чтеца ножом, после чего скрылся. В пресс-службе региональной Росгвардии добавили, что подозреваемый был задержан спустя 15 минут после конфликта, им оказался 44-летний магнитогорец. В правом кармане его джинсов находился складной нож, а кисти рук были в крови, поясняет Росгвардия. Пострадавшему, уточняет СК, оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230309/ubiystvo-1856721800.html

https://ria.ru/20230222/povar-1853698093.html

магнитогорск

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)