https://ria.ru/20230324/proisshestvie-1860303972.html
В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи
В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи - РИА Новости, 24.03.2023
В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи
Жителю Челябинской области следствие предъявило обвинение в покушении на убийство после того, как он в баре Магнитогорска ударил ножом посетителя, долгое время... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:56
2023-03-24T10:56
2023-03-24T10:56
происшествия
магнитогорск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Жителю Челябинской области следствие предъявило обвинение в покушении на убийство после того, как он в баре Магнитогорска ударил ножом посетителя, долгое время громко читавшего стихи, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. По данным СК, вечером 22 марта в одном из баров Магнитогорска произошел конфликт у двух незнакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них длительное время громко читал стихи, что не понравилось обвиняемому, и он несколько раз ударил чтеца ножом, после чего скрылся. В пресс-службе региональной Росгвардии добавили, что подозреваемый был задержан спустя 15 минут после конфликта, им оказался 44-летний магнитогорец. В правом кармане его джинсов находился складной нож, а кисти рук были в крови, поясняет Росгвардия. Пострадавшему, уточняет СК, оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230309/ubiystvo-1856721800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи
СК: житель Челябинской области в баре ударил ножом посетителя, читавшего громко стихи