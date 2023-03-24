https://ria.ru/20230324/prodovolstvie-1860373360.html

Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны

Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023

Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны

Применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:40

2023-03-24T13:40

2023-03-24T13:40

специальная военная операция на украине

украина

игорь кириллов

в мире

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что после применения снарядов с обедненным ураном на территории Украины будут заражены значительные посевные площади – через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на территорию вне зоны боевых действий. "Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", - пояснил Кириллов.

https://ria.ru/20230324/bayden-1860333356.html

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Варвара Скокшина

украина, игорь кириллов, в мире