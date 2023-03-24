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Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/prodovolstvie-1860373360.html
Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны
Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны
Применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:40
2023-03-24T13:40
специальная военная операция на украине
украина
игорь кириллов
в мире
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что после применения снарядов с обедненным ураном на территории Украины будут заражены значительные посевные площади – через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на территорию вне зоны боевых действий. "Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", - пояснил Кириллов.
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украина, игорь кириллов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Кириллов, В мире
Снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, заявили в Минобороны

Кириллов: снаряды с обедненным ураном обрушат экспорт продовольствия из Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что после применения снарядов с обедненным ураном на территории Украины будут заражены значительные посевные площади – через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на территорию вне зоны боевых действий.
"Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", - пояснил Кириллов.
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