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На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе

На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе - РИА Новости, 24.03.2023

На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе

Открытый огонь в научно-производственном комплексе в Свердловской области ликвидирован, идет проливка, чтобы не допустить повторного пожара, сообщает... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:00

2023-03-24T17:00

2023-03-24T17:17

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арамиль

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Открытый огонь в научно-производственном комплексе в Свердловской области ликвидирован, идет проливка, чтобы не допустить повторного пожара, сообщает региональный главк МЧС."Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе, причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям, сейчас они работают на месте.По информации регионального главка МЧС, здание научно-производственного комплекса загорелось в Арамиле Свердловской области на площади 4 тысячи "квадратов" утром в пятницу. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Руководство ВМП, компании-производителя лакокрасочных материалов, подтвердило, что пожар случился на предприятии их холдинга, ущерб оценивается. Компания выразила готовность выполнить все обязательства перед клиентами.

https://ria.ru/20230323/yamz-1860079362.html

свердловская область

арамиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арамиль