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На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе - РИА Новости, 24.03.2023
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17:00 24.03.2023 (обновлено: 17:17 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html
На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе
На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе - РИА Новости, 24.03.2023
На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе
Открытый огонь в научно-производственном комплексе в Свердловской области ликвидирован, идет проливка, чтобы не допустить повторного пожара, сообщает... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:00
2023-03-24T17:17
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арамиль
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Открытый огонь в научно-производственном комплексе в Свердловской области ликвидирован, идет проливка, чтобы не допустить повторного пожара, сообщает региональный главк МЧС."Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе, причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям, сейчас они работают на месте.По информации регионального главка МЧС, здание научно-производственного комплекса загорелось в Арамиле Свердловской области на площади 4 тысячи "квадратов" утром в пятницу. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Руководство ВМП, компании-производителя лакокрасочных материалов, подтвердило, что пожар случился на предприятии их холдинга, ущерб оценивается. Компания выразила готовность выполнить все обязательства перед клиентами.
https://ria.ru/20230323/yamz-1860079362.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арамиль
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Арамиль
На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе

В Свердловской области потушили пожар в научно-производственном комплексе

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео
Пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Открытый огонь в научно-производственном комплексе в Свердловской области ликвидирован, идет проливка, чтобы не допустить повторного пожара, сообщает региональный главк МЧС.
"Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям, сейчас они работают на месте.
По информации регионального главка МЧС, здание научно-производственного комплекса загорелось в Арамиле Свердловской области на площади 4 тысячи "квадратов" утром в пятницу. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Руководство ВМП, компании-производителя лакокрасочных материалов, подтвердило, что пожар случился на предприятии их холдинга, ущерб оценивается. Компания выразила готовность выполнить все обязательства перед клиентами.
На месте пожара на территории Ярославского моторного завода - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Ярославле на территории моторного завода вспыхнул пожар
23 марта, 14:25
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Арамиль
 
 
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