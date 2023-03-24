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Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали - РИА Новости, 24.03.2023
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11:17 24.03.2023 (обновлено: 11:20 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860311945.html
Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали
Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали - РИА Новости, 24.03.2023
Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали
Пожар в научно-производственном комплексе в Свердловской области удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:17
2023-03-24T11:20
арамиль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в научно-производственном комплексе в Свердловской области удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.11 мск объявлена локализация пожара на площади 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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арамиль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Арамиль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали

Пожар в производственном комплексе в Арамиле локализовали на четырех тысячах "квадратов"

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании научно-производственного комплекса в Арамиле
Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании научно-производственного комплекса в Арамиле - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании научно-производственного комплекса в Арамиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в научно-производственном комплексе в Свердловской области удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 11.11 мск объявлена локализация пожара на площади 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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АрамильРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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