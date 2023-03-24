https://ria.ru/20230324/pozhar-1860311945.html

Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали

Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали - РИА Новости, 24.03.2023

Пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле локализовали

Пожар в научно-производственном комплексе в Свердловской области удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:17

2023-03-24T11:17

2023-03-24T11:20

арамиль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в научно-производственном комплексе в Свердловской области удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.11 мск объявлена локализация пожара на площади 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230323/pozhar-1860155370.html

арамиль

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арамиль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия