Рейтинг@Mail.ru
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860306127.html
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания - РИА Новости, 24.03.2023
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания
Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:01
2023-03-24T11:01
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860283312_39:0:2016:1112_1920x0_80_0_0_dabadf30bd8a7d5029ee44317652196f.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Произошло обрушение стены на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 68 человек и 22 единицы техники.
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860283312_202:0:1685:1112_1920x0_80_0_0_51717d9fc129d27805af6851c613a5b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания

При пожаре на научно-производственном комплексе в Свердловской области обрушилась стена

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео
Пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Произошло обрушение стены на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 68 человек и 22 единицы техники.
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала