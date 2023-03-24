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При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания

При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания - РИА Новости, 24.03.2023

При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания

Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:01

2023-03-24T11:01

2023-03-24T11:01

происшествия

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Произошло обрушение стены на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 68 человек и 22 единицы техники.

екатеринбург

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)