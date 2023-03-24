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При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания - РИА Новости, 24.03.2023
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания
Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:01
2023-03-24T11:01
2023-03-24T11:01
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Произошло обрушение стены на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 68 человек и 22 единицы техники.
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре под Екатеринбургом произошло обрушение здания
При пожаре на научно-производственном комплексе в Свердловской области обрушилась стена
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Стена научно-производственного комплекса в Свердловской области обрушилась при пожаре на площади 100 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Произошло обрушение стены на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 68 человек и 22 единицы техники.