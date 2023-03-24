https://ria.ru/20230324/pozhar-1860258896.html

Глава Кузбасса возложил цветы к мемориалу погибшим в "Зимней вишне"

Глава Кузбасса возложил цветы к мемориалу погибшим в "Зимней вишне" - РИА Новости, 24.03.2023

Глава Кузбасса возложил цветы к мемориалу погибшим в "Зимней вишне"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в канун 5-летней годовщины пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово возложил цветы погибшим в парке Ангелов, рассказал РИА... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T07:47

2023-03-24T07:47

2023-03-24T07:47

сергей цивилев

дмитрий анисимов

кемеровская область

кемерово

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КЕМЕРОВО, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в канун 5-летней годовщины пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово возложил цветы погибшим в парке Ангелов, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Кемеровской епархии дьякон Вячеслав Ланский. Как уточнил Ланский, вместе с главой региона Сергеем Цивилевым в возложении цветов погибшим приняли участие глава города Дмитрий Анисимов, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, а также муфтий духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев. После возложения цветов прошла заупокойная панихида по погибшим. "У часовни, выстроенной в честь иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение", митрополит Аристарх возглавил заупокойную панихиду по погибшим. Ему сослужили священники, два кемеровских благочинных и священники из числа тех, кто в дни трагедии находился фактически неотлучно в спортивном зале седьмой школы (где в дни трагедии располагался штаб ликвидации пожара - ред.), совершал молебны и поддерживал родственников: где-то просто общением, а где-то - пребыванием рядом", - рассказал Ланский. Руководитель информационного отдела Кемеровской епархии уточнил, что после панихиды в Знаменском соборе для родственников погибших пройдет поминальный обед. "В трапезе также примут участие митрополит Аристарх и губернатор Сергей Цивилев. После этого губернатор и митрополит проведут личный прием родственников погибших", – уточнил Ланский. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - это дети.

https://ria.ru/20221227/kemerovo-1841549522.html

https://ria.ru/20230228/zdravookhranenie-1854764323.html

кемеровская область

кемерово

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сергей цивилев, дмитрий анисимов, кемеровская область, кемерово