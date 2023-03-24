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Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 24.03.2023
Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили около 400 украинских солдат на донецком направлении за сутки, а также один танк, две БМП и две гаубицы, заявили в пятницу в РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:34
2023-03-24T14:34
2023-03-24T14:49
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили около 400 украинских солдат на донецком направлении за сутки, а также один танк, две БМП и две гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 380 украинских военных на Донецком направлении