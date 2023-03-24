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Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 24.03.2023 (обновлено: 14:49 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/poteri-1860390667.html
Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 24.03.2023
Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили около 400 украинских солдат на донецком направлении за сутки, а также один танк, две БМП и две гаубицы, заявили в пятницу в РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:34
2023-03-24T14:49
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили около 400 украинских солдат на донецком направлении за сутки, а также один танк, две БМП и две гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Украинские военные потеряли свыше 380 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 380 украинских военных на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили около 400 украинских солдат на донецком направлении за сутки, а также один танк, две БМП и две гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ мире
 
 
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