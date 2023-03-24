https://ria.ru/20230324/porucheniya-1860437624.html
Правительство сформирует поручения по итогам выступления Мишустина в Думе
Правительство сформирует поручения по итогам выступления Мишустина в Думе - РИА Новости, 24.03.2023
Правительство сформирует поручения по итогам выступления Мишустина в Думе
Перечень поручений будет сформирован по итогам отчета правительства в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:17
2023-03-24T16:17
2023-03-24T16:17
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перечень поручений будет сформирован по итогам отчета правительства в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По итогам вчерашнего заседания будет сформирован перечень поручений, и их необходимо выполнить с учетом соблюдения сроков. Контролировать этот процесс будет Дмитрий Юрьевич Григоренко", - сказал он на заседании правительства. Мишустин поблагодарил Госдуму за результативную совместную работу.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, россия
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Россия
Правительство сформирует поручения по итогам выступления Мишустина в Думе
Мишустин: по итогам отчета правительства в Госдуме будет сформирован перечень поручений
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перечень поручений будет сформирован по итогам отчета правительства в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По итогам вчерашнего заседания будет сформирован перечень поручений, и их необходимо выполнить с учетом соблюдения сроков. Контролировать этот процесс будет Дмитрий Юрьевич Григоренко", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин поблагодарил Госдуму за результативную совместную работу.
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