https://ria.ru/20230324/porucheniya-1860437624.html

Правительство сформирует поручения по итогам выступления Мишустина в Думе

Правительство сформирует поручения по итогам выступления Мишустина в Думе - РИА Новости, 24.03.2023

Правительство сформирует поручения по итогам выступления Мишустина в Думе

Перечень поручений будет сформирован по итогам отчета правительства в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:17

2023-03-24T16:17

2023-03-24T16:17

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860071567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27ccad735929fa71ba4ccd08ff6f34c8.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перечень поручений будет сформирован по итогам отчета правительства в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По итогам вчерашнего заседания будет сформирован перечень поручений, и их необходимо выполнить с учетом соблюдения сроков. Контролировать этот процесс будет Дмитрий Юрьевич Григоренко", - сказал он на заседании правительства. Мишустин поблагодарил Госдуму за результативную совместную работу.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, россия