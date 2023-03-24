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Группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях

Группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.03.2023

Группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях

Украинские военные потеряли более 40 военных на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:44

2023-03-24T14:44

2023-03-24T14:44

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинские военные потеряли более 40 военных на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. "Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР, а также Луговского и Щербаков в Запорожской области.

донецкая народная республика

угледар

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины