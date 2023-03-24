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Группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях
Группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.03.2023
Группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях
Украинские военные потеряли более 40 военных на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:44
2023-03-24T14:44
2023-03-24T14:44
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинские военные потеряли более 40 военных на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. "Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР, а также Луговского и Щербаков в Запорожской области.
донецкая народная республика
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях
Минобороны: группировка "Восток" нанесла огневые поражения ВСУ на двух направлениях
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинские военные потеряли более 40 военных на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР, а также Луговского и Щербаков в Запорожской области.