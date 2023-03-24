https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html

Из Удмуртии отправили очередную гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Из Удмуртии отправили очередную гуманитарную помощь бойцам в зону СВО - РИА Новости, 24.03.2023

Из Удмуртии отправили очередную гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Власти Удмуртии отправили очередную большую партию спецоборудования и техники бойцам специальной военной операции из региона, сообщила пресс-служба руководства... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:50

2023-03-24T10:50

2023-03-24T10:50

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 24 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии отправили очередную большую партию спецоборудования и техники бойцам специальной военной операции из региона, сообщила пресс-служба руководства региона. По данным пресс-службы, удмуртские военнослужащие получат автомобиль УАЗ, оснащенный медицинскими приборами, а также квадрокоптеры, бензопилы и комплектующие, тепловизоры, генераторы, медикаменты, антидроновое устройство, оргтехнику и многое другое. В ближайшие дни все это будет доставлено в место назначения. "Всю технику приобрели по заявке от командования наших ребят, поэтому для них она точно будет востребованной и нужной. Глава региона Александр Бречалов всегда на связи с командирами бойцов в зоне спецоперации. Необходимым для выполнения боевых задач военнослужащих обеспечивает Минобороны России. По запросам командования Удмуртия дополнительно закупает спецснаряжение и оборудование для земляков-участников СВО", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что тепловизоры, медикаменты, бензопилы и генераторы, вошедшие в эту отправку, республика закупила благодаря фонду "Сообщество", средства в который перечисляют неравнодушные жители, представители бизнеса, предприятия. Всего через фонд бойцам централизованно отправили уже свыше 400 тонн дополнительных грузов. "Автомобиль со встроенным медоборудованием, в том числе и производства наших предприятий, заслуживает отдельного внимания. Внутри машины – дефибриллятор-монитор, аппараты искусственной и ручной вентиляции легких, электрокардиограф, реанимационный набор для оказания экстренной помощи, кислородный ингалятор, носилки, перевязочные материалы и многое другое", - рассказали власти Удмуртии. Отмечается, что кроме того, бойцы получат партию районных и республиканских газет с приветами от родных и знакомых. Издания Удмуртии запустили акцию "Газеты для наших", в рамках которой близкие участников СВО передают им добрые пожелания. Военнослужащие, получив газеты из своих районов, узнают новости малой родины и присылают обратную связь для публикации в ответ.

https://ria.ru/20230320/boytsy-1859299869.html

https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856200345.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов