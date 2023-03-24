https://ria.ru/20230324/pogoda-1860262462.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 24.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями в конце дня, кратковременный дождь и до плюс 11 градусов ожидает москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:22
2023-03-24T08:22
2023-03-24T08:22
общество
москва
земля
александр синенков
погода
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями в конце дня, кратковременный дождь и до плюс 11 градусов ожидает москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную погоду, в конце дня с прояснениями, кратковременный дождь. Температура - плюс 9-11 по Цельсию в столице, плюс 8-13 по области", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный, его скорость - 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба. "На Земле сегодня ожидается сильная магнитная буря", - добавил Синенков.
https://ria.ru/20211107/pogoda-1757942459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, земля, александр синенков, погода
Общество, Москва, Земля, Александр Синенков, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидают облачную погоду и до 11 градусов тепла