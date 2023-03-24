https://ria.ru/20230324/osuzhdennyy-1860329973.html
Осужденный за пожар в "Зимней вишне" попросился на свободу из-за болезни
Осужденный за пожар в "Зимней вишне" попросился на свободу из-за болезни - РИА Новости, 24.03.2023
Осужденный за пожар в "Зимней вишне" попросился на свободу из-за болезни
Защита осужденного за пожар в ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Генина попросила выпустить его под подписку о невыезде из-за тяжелой болезни, заявила РИА Новости его... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:11
2023-03-24T12:11
2023-03-24T12:47
происшествия
кемерово
сергей генин
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КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Защита осужденного за пожар в ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Генина попросила выпустить его под подписку о невыезде из-за тяжелой болезни, заявила РИА Новости его адвокат Светлана Тарасюк в пятницу.Накануне она рассказала агентству, что по итогам обследования у бывшего пожарного обнаружено онкологическое заболевание."Считаю, что появились основания для изменения меры пресечения, с учетом того, что он никакой общественной опасности не представляет, преступление средней тяжести, не умышленное, уже большую часть срока отбыл. Какая необходимость его с учетом имеющегося диагноза вообще держать под стражей?", - заявила собеседница агентства.По ее словам, она подала в Заводский районный суд ходатайство с просьбой об облегчить меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.Отбывать наказание Генину остается месяц, подчеркнула адвокат: "Этот месяц может повлиять на состояние здоровья, на течение болезни". "А если он будет под подпиской, то у него существенно расширится круг для получения квалифицированной медицинской помощи", – отметила защитница.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Сергей Генин, бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово, получил пять лет заключения за халатность. Как доказывало следствие, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли драгоценное время.При этом со ссылкой на адвоката Генина Светлану Тарасюк после оглашения приговора сообщалось, что практически все доводы защиты о невиновности пожарных "не опровергнуты этим приговором".
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происшествия, кемерово, сергей генин, россия
Происшествия, Кемерово, Сергей Генин, Россия
Осужденный за пожар в "Зимней вишне" попросился на свободу из-за болезни
Защита осужденного за пожар в "Зимней вишня" Генина попросила выпустить его из-за болезни
КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Защита осужденного за пожар в ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Генина попросила выпустить его под подписку о невыезде из-за тяжелой болезни, заявила РИА Новости его адвокат Светлана Тарасюк в пятницу.
Накануне она рассказала агентству, что по итогам обследования у бывшего пожарного обнаружено онкологическое заболевание.
"Считаю, что появились основания для изменения меры пресечения, с учетом того, что он никакой общественной опасности не представляет, преступление средней тяжести, не умышленное, уже большую часть срока отбыл. Какая необходимость его с учетом имеющегося диагноза вообще держать под стражей?", - заявила собеседница агентства.
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По ее словам, она подала в Заводский районный суд ходатайство с просьбой об облегчить меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.
Отбывать наказание Генину остается месяц, подчеркнула адвокат: "Этот месяц может повлиять на состояние здоровья, на течение болезни". "А если он будет под подпиской, то у него существенно расширится круг для получения квалифицированной медицинской помощи", – отметила защитница.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово
25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Сергей Генин, бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово, получил пять лет заключения за халатность. Как доказывало следствие, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли драгоценное время.
При этом со ссылкой на адвоката Генина Светлану Тарасюк после оглашения приговора сообщалось, что практически все доводы защиты о невиновности пожарных "не опровергнуты этим приговором".
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