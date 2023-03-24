https://ria.ru/20230324/oppozitsiya-1860439560.html
В Сербии потребовали досрочные выборы в годовщину бомбардировок НАТО
В Сербии потребовали досрочные выборы в годовщину бомбардировок НАТО - РИА Новости, 24.03.2023
В Сербии потребовали досрочные выборы в годовщину бомбардировок НАТО
Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов из-за политики президента Александра Вучича и кабмина... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:23
2023-03-24T16:23
2023-03-24T16:23
в мире
сербия
косово
белград (город)
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов из-за политики президента Александра Вучича и кабмина по вопросу Косово и Метохии. Парламентские движения "Двери", "Заветники", а также Новая демократическая партия Сербии (НДСС) провели прошлый протест против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово 17 марта напротив здания администрации президента. В пятницу они в 12.44 (14.44 мск) - время выбрано по резолюции 1244 Совбеза ООН - перекрыли улицы Неманина и Кнез Милоша перед зданием правительства Сербии. Лидер "Двери" Бошко Обрадович заявлял о планах блокировать и другие госучреждения в стране, по его словам "единственный выход из нынешнего политического кризиса – отставка Александра Вучича и кабмина". Группы людей с национальными флагами, православно-патриотической символикой начали собираться на углу у здания правительства около полудня. Окна здания кабмина и расположенного рядом МИД выходят на разрушенные при бомбардировках НАТО 1999 года здания Генштаба и минобороны Сербии. Около 12.40 (14.40 мск) сотни протестующих вышли на перекресток улиц Кнеза Милоша и Неманиной и блокировали движение. Полиция на удалении также перекрыла проезд для транспорта в этой центральной части Белграда. Одним из самых больших транспарантов был "Нет капитуляции!", а также "Сербия помнит бомбардировки НАТО". "Требуем отставки президента республики, проведения новых выборов, на которых он и его партия покажут свою новую политику, как они защищают Косово", - заявили лидеры оппозиции собравшимся. Из динамиков звучали сербские патриотические песни о Косово. Как сообщили организаторы акции ,блокирование движения транспорта перед зданием кабмина продлится один час. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана - рост онкологических заболеваний регистрируются медиками. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html
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Акция протеста в Белграде с требованием отставки президента Вучича
Акция протеста в Белграде с требованием отставки президента Вучича
2023-03-24T16:23
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, нато
В мире, Сербия, Косово, Белград (город), Александр Вучич, НАТО
В Сербии потребовали досрочные выборы в годовщину бомбардировок НАТО
В Белграде оппозиция потребовала досрочные выборы в годовщину бомбардировок Сербии НАТО
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов из-за политики президента Александра Вучича и кабмина по вопросу Косово и Метохии.
Парламентские движения "Двери", "Заветники", а также Новая демократическая партия Сербии (НДСС) провели прошлый протест против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово 17 марта напротив здания администрации президента.
В пятницу они в 12.44 (14.44 мск) - время выбрано по резолюции 1244 Совбеза ООН
- перекрыли улицы Неманина и Кнез Милоша перед зданием правительства Сербии. Лидер "Двери" Бошко Обрадович заявлял о планах блокировать и другие госучреждения в стране, по его словам "единственный выход из нынешнего политического кризиса – отставка Александра Вучича и кабмина".
Группы людей с национальными флагами, православно-патриотической символикой начали собираться на углу у здания правительства около полудня. Окна здания кабмина и расположенного рядом МИД выходят на разрушенные при бомбардировках НАТО
1999 года здания Генштаба и минобороны Сербии.
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Около 12.40 (14.40 мск) сотни протестующих вышли на перекресток улиц Кнеза Милоша и Неманиной и блокировали движение. Полиция на удалении также перекрыла проезд для транспорта в этой центральной части Белграда
. Одним из самых больших транспарантов был "Нет капитуляции!", а также "Сербия помнит бомбардировки НАТО".
"Требуем отставки президента республики, проведения новых выборов, на которых он и его партия покажут свою новую политику, как они защищают Косово", - заявили лидеры оппозиции собравшимся.
Из динамиков звучали сербские патриотические песни о Косово. Как сообщили организаторы акции ,блокирование движения транспорта перед зданием кабмина продлится один час.
В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана - рост онкологических заболеваний регистрируются медиками.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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