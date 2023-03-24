https://ria.ru/20230324/oppozitsiya-1860439560.html

В Сербии потребовали досрочные выборы в годовщину бомбардировок НАТО

В Сербии потребовали досрочные выборы в годовщину бомбардировок НАТО - РИА Новости, 24.03.2023

В Сербии потребовали досрочные выборы в годовщину бомбардировок НАТО

Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов из-за политики президента Александра Вучича и кабмина... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:23

2023-03-24T16:23

2023-03-24T16:23

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сербия

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов из-за политики президента Александра Вучича и кабмина по вопросу Косово и Метохии. Парламентские движения "Двери", "Заветники", а также Новая демократическая партия Сербии (НДСС) провели прошлый протест против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово 17 марта напротив здания администрации президента. В пятницу они в 12.44 (14.44 мск) - время выбрано по резолюции 1244 Совбеза ООН - перекрыли улицы Неманина и Кнез Милоша перед зданием правительства Сербии. Лидер "Двери" Бошко Обрадович заявлял о планах блокировать и другие госучреждения в стране, по его словам "единственный выход из нынешнего политического кризиса – отставка Александра Вучича и кабмина". Группы людей с национальными флагами, православно-патриотической символикой начали собираться на углу у здания правительства около полудня. Окна здания кабмина и расположенного рядом МИД выходят на разрушенные при бомбардировках НАТО 1999 года здания Генштаба и минобороны Сербии. Около 12.40 (14.40 мск) сотни протестующих вышли на перекресток улиц Кнеза Милоша и Неманиной и блокировали движение. Полиция на удалении также перекрыла проезд для транспорта в этой центральной части Белграда. Одним из самых больших транспарантов был "Нет капитуляции!", а также "Сербия помнит бомбардировки НАТО". "Требуем отставки президента республики, проведения новых выборов, на которых он и его партия покажут свою новую политику, как они защищают Косово", - заявили лидеры оппозиции собравшимся. Из динамиков звучали сербские патриотические песни о Косово. Как сообщили организаторы акции ,блокирование движения транспорта перед зданием кабмина продлится один час. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана - рост онкологических заболеваний регистрируются медиками. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html

https://ria.ru/20230322/serbiya-1859901937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Белграде с требованием отставки президента Вучича Акция протеста в Белграде с требованием отставки президента Вучича 2023-03-24T16:23 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, нато