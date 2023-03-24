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Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС - РИА Новости, 24.03.2023
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Липецкая область
 
14:57 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/opoveschenie-1860401286.html
Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС
Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС - РИА Новости, 24.03.2023
Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС
Жилые дома в новых микрорайонах Липецка начали оснащать поквартирной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях; в случае возникновения угрозы экстренные... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:57
2023-03-24T14:57
липецкая область
игорь артамонов
липецк
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Жилые дома в новых микрорайонах Липецка начали оснащать поквартирной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях; в случае возникновения угрозы экстренные службы подадут сигнал на домофонные панели и на трубки, установленные в квартирах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, работа проводится в рамках пилотного проекта по оповещению жителей многоквартирных домов. Система подключена к Единой дежурной диспетчерской службе областного центра, которая своевременно оповестит жильцов о чрезвычайной ситуации в случае возникновения угрозы. Сигнал поступит и на домофонные панели, и на трубки, установленные в квартирах.Также умные устройства оснащены тревожной кнопкой. При этом камера домофона ведёт круглосуточную запись происходящего у входной двери. Просматривать видео можно онлайн или в записи.Артамонов уточнил, что в рамках пилотного проекта систему установили пока в трех многоэтажках, но со временем она будет устанавливаться во всех многоквартирных домах. "Современные цифровые сервисы помогают нам совершенствовать систему безопасности. Мы стараемся использовать новые технологии во всех сферах. Сегодня Липецкая область в этом вопросе – один из передовых регионов страны", - отметил Артамонов.
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игорь артамонов, липецк, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Липецкая область

Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС

© Фото : официальный сайт правительства Липецкой областиЖилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС
Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : официальный сайт правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Жилые дома в новых микрорайонах Липецка начали оснащать поквартирной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях; в случае возникновения угрозы экстренные службы подадут сигнал на домофонные панели и на трубки, установленные в квартирах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, работа проводится в рамках пилотного проекта по оповещению жителей многоквартирных домов. Система подключена к Единой дежурной диспетчерской службе областного центра, которая своевременно оповестит жильцов о чрезвычайной ситуации в случае возникновения угрозы. Сигнал поступит и на домофонные панели, и на трубки, установленные в квартирах.

Также умные устройства оснащены тревожной кнопкой. При этом камера домофона ведёт круглосуточную запись происходящего у входной двери. Просматривать видео можно онлайн или в записи.

Артамонов уточнил, что в рамках пилотного проекта систему установили пока в трех многоэтажках, но со временем она будет устанавливаться во всех многоквартирных домах.

"Современные цифровые сервисы помогают нам совершенствовать систему безопасности. Мы стараемся использовать новые технологии во всех сферах. Сегодня Липецкая область в этом вопросе – один из передовых регионов страны", - отметил Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЛипецкая область
 
 
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