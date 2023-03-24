https://ria.ru/20230324/obstrel-1860506970.html

При обстреле села Никольское погибла женщина

При обстреле села Никольское погибла женщина - РИА Новости, 24.03.2023

При обстреле села Никольское погибла женщина

Женщина погибла при обстреле села Никольское в ДНР, сообщили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:48

2023-03-24T19:48

2023-03-24T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

сша

нато

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088962_0:176:3257:2008_1920x0_80_0_0_2f395c7083cf986f77acb502ece42901.jpg

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле села Никольское в ДНР, сообщили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): погибла женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Согласно информации ведомства, Никольское было обстреляно в 17.00, по селу выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

волновахский район

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сша, нато, сцкк