https://ria.ru/20230324/obstrel-1860506970.html
При обстреле села Никольское погибла женщина
При обстреле села Никольское погибла женщина - РИА Новости, 24.03.2023
При обстреле села Никольское погибла женщина
Женщина погибла при обстреле села Никольское в ДНР, сообщили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:48
2023-03-24T19:48
2023-03-24T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
сша
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле села Никольское в ДНР, сообщили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): погибла женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Согласно информации ведомства, Никольское было обстреляно в 17.00, по селу выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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сша
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сша, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, США, НАТО, СЦКК
При обстреле села Никольское погибла женщина
При обстреле села Никольское со стороны украинских военных погибла женщина