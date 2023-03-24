https://ria.ru/20230324/obstrel-1860304216.html
ВСУ обстреляли Александровку
ВСУ обстреляли Александровку - РИА Новости, 24.03.2023
ВСУ обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:56
2023-03-24T10:56
2023-03-24T10:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Александровка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
донецкая народная республика
петровский район
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_18ba809cef8ed35c0d6a99572716e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, петровский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО