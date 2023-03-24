https://ria.ru/20230324/obstrel-1860304216.html

ВСУ обстреляли Александровку

ВСУ обстреляли Александровку - РИА Новости, 24.03.2023

ВСУ обстреляли Александровку

Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:56

2023-03-24T10:56

2023-03-24T10:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Александровка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html

донецкая народная республика

петровский район

украина

россия

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донецкая народная республика, петровский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия