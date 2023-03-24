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ВСУ обстреляли Александровку - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/obstrel-1860304216.html
ВСУ обстреляли Александровку
ВСУ обстреляли Александровку - РИА Новости, 24.03.2023
ВСУ обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:56
2023-03-24T10:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Александровка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
донецкая народная республика
петровский район
украина
россия
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донецкая народная республика, петровский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Александровку

Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Александровка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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