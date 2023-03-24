https://ria.ru/20230324/obrascheniya-1860378453.html
Москалькова рассказала об обращениях о возвращении детей в Россию
Москалькова рассказала об обращениях о возвращении детей в Россию - РИА Новости, 24.03.2023
Москалькова рассказала об обращениях о возвращении детей в Россию
Порядка 10 обращений по воссоединению семей в работе аппарата уполномоченного по правам человека в России, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:55
2023-03-24T13:55
2023-03-24T13:55
татьяна москалькова
россия
общество
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Порядка 10 обращений по воссоединению семей в работе аппарата уполномоченного по правам человека в России, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Омбудсмен встретилась с двумя девочками, чьи родители, граждане России, были незаконно арестованы в Одессе. Дети были возвращены в Россию к родной тете. "Уполномоченный по правам человека исходит из обращений, которые поступают. Сегодня у нас в работе порядка десятка обращения, по которым мы работаем, по этим кейсам. Нет общего числа, и установить его очень сложно", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, сколько российских детей еще нуждаются в воссоединении с семьей. Она отметила, что задачи составить список таких детей у уполномоченного нет, этим занимаются соответствующие ведомства. "Все, что от меня зависит, я делаю для возвращения наших детей на родину", - подчеркнула омбудсмен.
https://ria.ru/20230324/deti-1860377110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна москалькова, россия, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Общество
Москалькова рассказала об обращениях о возвращении детей в Россию
В работе аппарата Москальковой порядка десятка обращений о возвращении детей в Россию
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Порядка 10 обращений по воссоединению семей в работе аппарата уполномоченного по правам человека в России, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
Омбудсмен встретилась с двумя девочками, чьи родители, граждане России, были незаконно арестованы в Одессе
. Дети были возвращены в Россию к родной тете.
"Уполномоченный по правам человека исходит из обращений, которые поступают. Сегодня у нас в работе порядка десятка обращения, по которым мы работаем, по этим кейсам. Нет общего числа, и установить его очень сложно", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, сколько российских детей еще нуждаются в воссоединении с семьей.
Она отметила, что задачи составить список таких детей у уполномоченного нет, этим занимаются соответствующие ведомства.
"Все, что от меня зависит, я делаю для возвращения наших детей на родину", - подчеркнула омбудсмен.
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